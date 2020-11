De Luca contro de Magistris | VIDEO

Il presidente di Regione Campania Vincenzo De Luca attacca il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. “In Campania non c’è nessuno che sta litigando. C’è soltanto a Napoli un imbecille che litiga da solo e fa sciacallaggio per farsi pubblicità e per nascondere la propria nullità amministrativa e il fatto che non abbia fatto nulla per affrontare il virus”. Così il presidente campano Vincenzo De Luca in apertura del suo settimanale intervento su Facebook. “Qui – ha ribadito De Luca – litiga solo uno. Bisogna avere il coraggio di dire la verità e rispettare chi passa il tempo a lavorare”, ha detto De Luca in un passaggio della diretta pur senza fare nomi anche se il riferimento è palese.

La risposta del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, non si è fatta attendere. “Abbiamo superato ogni limite. Questo, ormai, insulta tutti oggi e anche l’altra volta. Di fronte all’insulto, ci sono due strade, o il silenzio o le azioni giudiziarie che appartengono, poi, ai singoli e non devono essere pubblicizzate. Siamo agli insulti, pensiamo alle cose concrete”. Così de Magistris, intervenendo a Radio KissKiss Napoli.

Leggi anche: 1. Di Maio a TPI: “De Luca? Il Covid non si può gestire con la simpatia” | La video intervista del direttore Giulio Gambino // 2. De Luca risponde a TPI sull’inchiesta dei tamponi falsi: “I responsabili devono andare in galera. È epidemia colposa”

