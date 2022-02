Daniela Santanchè: “A Cortina serve l’aeroporto, per arrivarci è un calvario”

“Serve un aeroporto a Cortina”. Fa discutere sui social l’appello rivolto da Daniela Santanchè durante una visita nella perla delle Dolomiti, per un evento organizzato da una nota marca di gioielli. “Per un politico tanto più se ambisce a ruoli di premier è fondamentale conoscere il territorio e ogni mezzo va bene e potrei farlo in futuro”, ha detto la senatrice di Fratelli d’Italia, prima di parlare di alcuni dei problemi vissuti dalle comunità montane, come i trasporti e lo spopolamento. “Certo che oggi è ancora un calvario la strada per Cortina”, è stato il commento di Santanchè sulle condizioni della statale che porta alla località veneta, auspicando un’accelerazione dei lavori. “Qui ci sono le montagne più belle cui sono molto legata e dove mi sento a casa”, ha affermato la politica e imprenditrice, che ha lanciato la sua proposta. “Serve un aeroporto a Cortina come esiste nelle più importanti località sciistiche estere dell’arco alpino”.

La senatrice, all’Hotel Cristallo per un cocktail offerto da Pomellato, a cui era presente anche Matteo Renzi, si è anche scagliata contro il reddito di cittadinanza. Secondo l’esponente del partito guidato da Giorgia Meloni, la misura di contrasto alla povertà sarebbe infatti tra i colpevoli dello spopolamento delle montagne. “Penso allo spreco del reddito di cittadinanza dato anche a persone che non lo meritavano e che non incentiva per nulla il lavoro”, ha detto Santanchè, “sono risorse che andrebbero destinate in questo momento di rincaro bollette invece a aziende e famiglie nei territori più svantaggiati per contrastare lo spopolamento”.