Onorevole Santanchè, cosa è accaduto?

Perché?

Fa finta di non sapere che Twitter e Facebook da due giorni sono piene di parodie su di lei?

(Ride divertita). Noooh… Non me ne ero accorta per nulla.

Non ci credo.

Comunque bello, dopotutto. Ma perché parlano di me?

Lo sa benissimo.

No, giuro.

Ne ha scritto anche Dagospia.

E cosa ha scritto?

Che il suo nuovo look è “smaltato come una vasca da bagno”.

Non ho letto Dago. Ma da cosa parte, il tutto, scusi?

Perché si prende gioco di me?

Guardi, lavoro dalla mattina alla sera, non ho tempo per frugare nei social.

Tutto comincia dalla sua foto con gli occhialoni, i libri e il maglioncino rosso.

Ahhhh…. Quella! E cosa ha che non va in quel selfie? È molto carino.



Dicono che è “fotoshoppato con il napalm”.

Ah ah ah.

Pubblicano dei meme con ovuli e spermatozoi dicendo che quella sarà “il prossimo selfie della Santanchė”.

Beh, carina anche questa. C’è fantasia in rete, ottimo.

In un altro meme lei è raffigurata con delle teenager, in un’altra con Britney Spears, in un altro ripubblicano la foto con il maglioncino rosso e dicono che lei si sta preparando alla maturità…

(Sospiro). Ehhh magari…

Aggiungono che la Santanché è diventata la regina dei filtri anti-age.

Ma figurarsi.

Come è nata quella foto, allora?

Semplice, anche se non ci crederà.

Mi dica.

La mia segretaria mi ha regalato quel bel maglioncino rosso.

E poi?

Poi mi ha fatto una foto. Credo che abbia aggiunto un filtro per evidenziare il rosso fuoco del colore e…

Ha ragione, non ci credo.

Ma è la verità.

È colpa della segretaria? Suvvia.

Ma non c’è nessuna colpa, infatti. Un gioco, un divertissment. Evidentemente colpisce perché il risultato è gradevole. Tutto qui.

Proprio lei, che fra l’altro porta il cognome di un chirurgo plastico, perché dovrebbe negare un piccolo trattamento?

Non c’è stato nessun trattamento.



Non ci sarebbe nulla di strano.

Guardi, sono sempre la solita Daniela.

Cosa c’è di male?

Non ci sarebbe nulla di male. Ma non è la verità: la spiegazione è un’altra.

Ah, ecco. Quale spiegazione?

Si tratta di un effetto collaterale.

Effetto collaterale di cosa?

Del vaccino anti-Covid.

Onorevole Santanché, non si prende gioco di me.

Invece è proprio così. Ti fai la terza dose Pfeizer, e l’effetto collaterale è che la pelle ringiovanisce e diventi subito più figa.

Adesso la satira la sta facendo lei.

Ma perché? Dopotutto è un effetto positivo della campagna anti-Covid.

Di fronte a questa spiegazione ci si può solo inchinare.

(Ride). E fa bene. Lo consideri il mio contributo alla campagna vaccinale.

Adesso rido anche io.

Vedrà, vedrà.

Cosa?

Se TPI lo scrive, ci sarà una impennata di immunizzazioni tra gli over sessanta. Glielo posso assicurare.