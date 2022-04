Via Crucis 2022 al Colosseo: strade chiuse e linee bus deviate

La Via Crucis per il 2022 riporta la processione con la croce al Colosseo. Dopo due anni di pandemia in cui la celebrazione si è svolta a Piazza San Pietro, Papa Francesco ritorna al Colosseo per il Venerdì Santo che precede la Pasqua. La Via Crucis è seguita in mondovisione e viene trasmessa su Rai 1, ma quali sono le strade chiuse e le linee bus deviate? La processione impegna una fetta importante della capitale, motivo per cui sono previste diverse strade chiuse per la serata del 15 aprile 2022. Scopriamo insieme cosa cambia in termini di viabilità.

Strade chiuse e linee bus deviate

L’appuntamento tradizionale con la Via Crucis impone alcune strade chiuse e linee bus deviate temporaneamente. Anche se la processione è prevista intorno alle ore 21:00 al Colosseo, la viabilità di Roma cambia già a partire dalle ore 13:00 di venerdì 15 aprile 2022. Saranno chiuse al traffico a partire da quell’ora la via dei Fori Imperiali partendo da piazza del Colosseo fino a piazza Madonna di Loreto. Anche Via Cavour, da lago Venosta a largo Corrado Ricci, così come Via degli Annibaldi e Via Nicola Salvi. Infine anche Via Celio Vibenna e Via San Gregorio (in direzione Porta Capena) saranno chiuse al traffico. A partire dalle ore 15:00 di Venerdì Santo arrivano altre modifiche alla viabilità cittadina. Si prevede la chiusura di Via Celio Vibenna e Via di San Giorgio in direzione del Colosseo. Per quanto riguarda invece i mezzi di trasporto, la stazione della metro B fermata Colosseo sarà chiusa a partire dalle ore 13:00. Le linee bus deviate invece sono: 3 bus, 51, 75, 81, 85, 87, 117 e 118. Per visionare tutte le modifiche alla viabilità potete consultare la guida di Atac.

Streaming e TV

La Via Crucis 2022 con Papa Francesco viene trasmessa, come di consueto, in diretta televisiva su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini avvia la diretta intorno alle ore 21:00 ed è disponibile al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD e ancora al tasto 101 per la pay-tv di Sky. Se invece vi interessa seguire la celebrazione via streaming potete utilizzare l’app o la piattaforma di RaiPlay. Dopo una registrazione o login, sarà possibile accedere ai contenuti in diretta della Rai. Come altra opzione, è possibile seguire la Via Crucis 2022 anche via TV2000, disponibile al tasto 28 del digitale terrestre.