Transfer Service Rome: soluzione Top Class per spostamenti nella Capitale

Quando parliamo di Roma con un turista, ma anche con un semplice cittadino della Capitale d’Italia, spesso e volentieri ci troviamo ad ascoltare elogi e valutazioni più che positive sulla sua storia, i suoi monumenti, la bellezza degli scorci mozzafiato e le vie dello shopping e della dolce vita.

Sull’altro piatto della bilancia, allo stesso modo, però ascolteremo in egual misura gli aspetti negativi di una metropoli che sembra non riuscire a risolvere i problemi che la affliggono da decenni, primo fra tutti la questione trasporti. Che siano pubblici o privati, gli spostamenti all’interno della città eterna rappresentano troppo spesso un ostacolo alla mobilità sia per gli stranieri che per coloro che la abitano.

Un’inefficienza che non fa onore a un luogo ammirato in tutto il mondo e che sovente trasforma il soggiorno dall’estero o la quotidianità in un incubo fatto di traffico, ritardi e affollamenti. Situazione che si fa ulteriormente complicata durante le stagioni in cui il turismo è alla sua massima affluenza.

Per questo è necessario affidarsi a società specializzate di trasporti che offrono un servizio completo e puntale in grado di mettere a proprio agio il cliente con professionalità e competenza. Per quanto riguarda Roma, ma anche per le altre mete turistiche italiane e comunitarie, Transfer Service Rome, azienda italiana leader del settore del noleggio auto con conducente, rappresenta una garanzia di efficienza e disponibilità, grazie alla sue esperienza maturata in oltre quindici anni di lavoro sul campo durante i quali è stata in grado di imporsi come una delle migliori realtà per ciò che riguarda gli spostamenti di alto profilo dentro e fuori la Capitale, maturando una conoscenza completa della città, e offrendo soluzioni dedicate a ogni singola esigenza o cliente, sia esso un turista, un lavoratore, un manager o una carica istituzionale.

Potendo contare su un parco macchine di assoluta qualità e di diverse dimensioni e tipologie, Transfer Service Roma è in grado di offrire ai propri clienti una vasta scelta di automobili, dalle Limousine per gli spostamenti più esclusivi, alle berline di lusso per manager o rappresentanze di alto profilo, dai van per le comitive ai minibus per i gruppi turistici e aziendali fino a 54 posti.

Con un servizio 24 ore su 24, sette giorni su sette, la società garantisce un servizio rapido, sicuro e in grado di soddisfare ogni singolo desiderio del cliente, grazie anche a una assistenza continuativa e tempestiva sempre pronta a rispondere a dubbi o domande. I pacchetti offerti, oltre agli spostamenti da e per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, sono rivolti a tutti coloro che vogliono muoversi all’interno di Roma, comprese le zone a traffico limitato, ma anche verso le migliori mete turistiche d’Italia e verso le città più amate della Comunità Europea.

L’offerta di Transfer Service Rome è dedicata a Hotel, tour operator, aziende di grandi e piccole dimensioni, così come a organizzatori di matrimoni, eventi e responsabili di ambasciate, come testimoniato dal recente G20 nella Capitale, durante il quale la società è stata scelta come main partner per quel che riguarda gli spostamenti per le rappresentanze internazionali, come gli esponenti degli Stati Uniti d’America.

Il grande punto di forza di Transfer Service Rome è rappresentato dal team di driver professionisti che ogni giorno mettono la propria esperienza, disponibilità e professionalità al servizio del cliente, per offrire una mobilità d’eccellenza e consigliare le migliori location da visitare, i luoghi indimenticabili e i percorsi turistici migliori.

Inoltre, per garantire il massimo della sicurezza, specie in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Covid19, tutti i conducenti sono vaccinati e dotati di Green Pass, così da rendere il viaggio non solo agile e piacevole, ma anche lontano da paure e incertezze. In questo senso, le autovetture vengono quotidianamente igienizzate e sanificate per ulteriore tranquillità nei confronti del viaggiatore.

E’ possibile consultare l’offerta completa e scegliere la soluzione più in linea con le proprie esigenze, a prezzi competitivi e nel rispetto degli alti standard di qualità che la società si è prefissata con l’obiettivo di raggiungere il massimo grado di soddisfazione per i clienti, mettendo al primo posto il confort, la velocità e la qualità del servizio, come evidenziato dagli innumerevoli attestati di stima da parte di coloro che hanno scelto di affidarsi all’azienda, pubblicati sulle più note piattaforme dedicate ai viaggi.

Per Transfer Service Rome il trasporto non rappresenta solo un servizio al cliente fine a sé stesso, ma un’occasione per rilassarsi e muoversi in tranquillità, rendendo lo spostamento parte integrante di un’esperienza indimenticabile, quale è soggiornare in una delle città più amate al Mondo.