Nubifragio a Roma, chiuse le stazioni metro Repubblica e Manzoni per danni. Cascate d’acqua a Termini

Tombini otturati da foglie e detriti, strade completamente allagate, scooter rimasti bloccati o addirittura galleggianti, circolazione congestionata e metro chiusa per danni da maltempo: è il preoccupante bilancio del fortissimo nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 dicembre 2019, su Roma.

Una bomba d’acqua che ha colpito molte zone della Capitale. Un paio d’ore di pioggia ininterrotta che hanno lasciato Roma letteralmente sott’acqua. Come troppo spesso hanno appurato i cittadini, infatti, la Capitale non è in grado di sopportare i forti nubifragi. E le conseguenze sono disagi per tutti.

La polizia locale ha dovuto portare a termine decine di interventi. Tra le zone maggiormente colpite il centro storico, da piazzale Flaminio a Terme di Caracalla, ma anche la zona Tiburtina, la zona universitaria, Portuense e Magliana.

Maltempo a Roma, chiusa metro a Manzoni e Repubblica

Mentre molte auto si trovavano costrette a fermarsi a causa delle strade allagate, infatti, poco prima delle 20 Atac è stata costretta a chiudere le fermate Manzoni e Repubblica, sulla linea A della metro, a causa dei danni provocati dal maltempo all’interno delle stazioni. I treni, dunque, hanno continuato a transitare senza fermarsi per prendere i passeggeri.

Ma la scena più particolare e preoccupante è avvenuta a Termini: sebbene la stazione non sia stata chiusa, molti passeggeri hanno avuto modo di notare diverse cascate d’acqua che uscivano dal muro della banchina della metro B, in direzione Laurentina. I video delle cascate all’interno della stazione Termini hanno fatto il giro dei social network.

A causa dell’eccessivo afflusso di acqua piovana, per gran parte della serata l’accesso alla stazione è stato consentito solo dal lato del centro commerciale. Sempre sul web, sono stati segnalati anche l’ingresso di acqua all’interno di alcuni bus e altre cascate alla stazione metro Bologna.

