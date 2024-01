Crolla il pavimento al matrimonio, gli sposi in ospedale

Non era la prima notte di nozze che avevano immaginato Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra, i neosposi che hanno trascorso la notte nell’osservazione del pronto soccorso dell’ospedale di Pistoia dopo il crollo del pavimento dell’ex convento di Giaccherino dove i due stavano celebrando il loro matrimonio.

I due, che non sono feriti in maniera grave, sono arrivati in ospedale con ancora gli abiti da cerimonia addosso. “Erano vestiti come alla cerimonia, poi abbiamo appeso l’abito da sposa accanto al letto. Faceva una certa impressione vederlo nella stanza. Una cosa del genere non era mai successa” racconta a La Repubblica il personale dell’ospedale.

Lo sposo, invece, ricostruisce quello che è accaduto: “Ci siamo trovati risucchiati mentre ballavamo, ed è stato panico. Dopo c’erano solo polvere e calcinacci, non si riusciva a vedere niente. Accanto a me c’era un mio amico svenuto, che sanguinava tanto”.