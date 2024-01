Pistoia, crolla il pavimento durante la festa di matrimonio: 35 feriti

Tragedia sfiorata a Pistoia dove, in un ex convento nel quale si stava svolgendo la festa di un matrimonio, un solaio è crollato improvvisamente facendo precipitare gli invitati al piano terra provocando almeno 35 feriti, di cui 5 in gravi condizioni.

Secondo l’assessore alla Protezione Civile Alessio Bartolomei in tutto sarebbero coinvolte “60-70 persone”. L’incidente è avvenuto in località Pontelungo, alle porte della città, ed ha coinvolto l’ex convento di Giaccherino, da tempo adibito a locale per feste.

Gli sposi e gli invitati al ricevimento stavano ballando quando all’improvviso il pavimento ha ceduto facendo precipitare tutti al primo piano.

“C’era fumo dappertutto – racconta il padre dello sposo – È stato il panico. Ci siamo messi a cercare dove erano precipitate le persone, dopo due tre minuti le abbiamo trovate. Sono scioccato”.

“Avevamo pranzato nel convento ed eravamo rimasti per la festa. All’improvviso è crollato il pavimento, noi siamo riusciti a metterci in salvo mentre gli altri sono caduti giù con un volo di cinque metri. C’era sangue ovunque, feriti, persone che gridavano” ha raccontato una coppia.

Cinque persone portate in ospedale in codice rosso, sei con codice giallo e 24 verde, mentre altri sono stati medicati direttamente sul posto.

Tra i feriti ci sono anche gli sposi, che sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove sono stati sistemati in due lettini affiancati.