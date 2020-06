Il messaggio della Croce Rossa per la Festa della Repubblica

“A causa del Covid19 questo 2 giugno è decisamente particolare: non sfileremo ai Fori Imperiali, ma celebreremo il lavoro delle nostre donne e dei nostri uomini e il grande orgoglio per essere sempre più ‘un’Italia che aiuta’”. Così il Presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca nel messaggio di auguri diffuso per celebrare la Festa della Repubblica di oggi, martedì 2 giugno.

“Quest’anno il 2 giugno è decisamente particolare per le donne e gli uomini della Croce Rossa. Vederli sfilare alla Rivista del 2 giugno, in rappresentanza dei circa 160mila volontari che, per il nostro Paese, rappresentano “un’Italia che aiuta”, è sempre stato qualcosa di emblematico: una presenza a testimonianza, infatti, del ruolo di primo piano della Croce Rossa nelle emergenze del Paese, così come nelle attività di tutti i giorni, in Italia e all’estero, in ausiliarietà alle Forze Armate e all’interno del sistema nazionale di Protezione Civile”, si legge nella nota del presidente Rocca.

“Ma anche un’occasione per riflettere sulla storia d’Italia. Storia che le volontarie e i volontari, il Corpo Militare e le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana hanno contribuito a costruire e che, oggi più che mai, ha senso ricordare. Non potremo farlo materialmente a causa di questa pandemia, ma lo faremo moralmente, con l’orgoglio per quanto fatto e per quanto faremo. Viva la Croce Rossa Italiana!”, conclude Rocca.

