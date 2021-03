Crisanti attacca il nuovo commissario Figliuolo: “Apprendista

Andrea Crisanti, il microbiologo che ebbe un ruolo di primo piano nel contenimento della pandemia in Veneto lo scorso marzo, critica in maniera decisa il nuovo commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. “Due mesi fa avevo detto che il Governo” per la distribuzione dei vaccini anti-Covid “doveva consultare quelli di Amazon. Non lo avevo detto a caso, Amazon è un gigante nella logistica. Con tutto il rispetto, il nostro generale del Genio, in confronto agli ingegneri di Amazon, è un apprendista”, ha affermato Andrea Crisanti intervenendo a ”Il caffè del mercoledì”, rubrica settimanale della Fondazione Luigi Einaudi.

“Questi di Amazon sono in grado di movimentare miliardi di pacchi al giorno e distribuirli capillarmente su tutto il territorio. Il fatto che sia stato scelto un generale ha un grosso impatto mediatico e di comunicazione, ma vi assicuro che per distribuire i vaccini probabilmente ci volevano esperti in ingegneria e informatica che stanno in Amazon non nell’Esercito” ha proseguito Crisanti, aggiungendo: “Se avessero preso lo chief executive officer di Amazon sarei stato più tranquillo”.

Nel grafico è possibile vedere la situazione vaccini nel mondo aggiornata al 2 marzo 2021.

