Tromba d’aria a Cremona: tetto di un palazzo vola via e si schianta su un’auto | VIDEO

Tromba d’aria a Cremona: tetto di un palazzo vola via e si schianta su un’auto

Una tromba d’aria si è abbattuta su Cremona nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 4 luglio, causando diversi danni in città e nell’intero cremonese. Tra le immagini diventate virali in queste ore, c’è quella che ritrae il tetto di un palazzo in via Bergamo letteralmente spazzato via dal vento che si abbatte su un’auto che proprio in quel momento era in transito sull’arteria della città. Numerosi i video in cui si vedono anche rami e interi alberi che si schiantano al suolo a causa del forte vento.