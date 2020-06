Cremona, a 81 anni prende la quinta laurea e dedica la tesi all’amico morto per Coronavirus

Lo studioso cremonese William Loda ha conseguito oggi a 81 anni la sua quinta laurea in Storia e Valorizzazione dei Beni culturali presso il Dipartimento di Musicologia e Beni culturali di Cremona, sede distaccata dell’Università di Pavia. Cinque lauree in 15 anni per lo studioso cremonese, che stavolta ha deciso di celebrare il risultato ottenuto dedicando la sua tesi a un amico, il tenente della Croce Rossa, Edoardo Mazzieri, morto per Coronavirus lo scorso 25 marzo.

“In questi anni mi ha aiutato nel districarmi col computer”, ha detto William Loda secondo quanto riporta La Provincia di Cremona. “Il 25 marzo scorso se ne è andato, stroncato dal Coronavirus”, ha raccontato Loda, “per questo ho voluto dedicargli questa mia ricerca che un po’ devo anche a lui”.

Edoardo Mazzieri era entrato a far parte della Croce Rossa Italiana più di 30 anni fa. “Abbiamo perso più di un amico e collega, abbiamo perso una vera colonna portante”, avevano scritto i suoi colleghi per ricordarlo, subito dopo la morte.

Grazie all’aiuto di Mazzieri, Loda ha potuto imparare a usare il computer per studiare, fare ricerche online e usare quegli strumenti come Skype e Zoom poi rivelatisi preziosi per la didattica online al tempo del Coronavirus. Anche la discussione della sua tesi, infatti, è avvenuta su Zoom. Da qui la volontà di dedicare il suo lavoro a un amico altruista e generoso.

