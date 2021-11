Covid, la nuova variante Omicron è arrivata in Europa. Olanda in lockdown da domani

Covid, la nuova variante Omicron è arrivata in Europa: le ultime notizie

La nuova variante del Covid-19, emersa in Sudafrica, spaventa l’Europa e non solo. Denominata scientificamente B.1.1.529 (Omicron, il soprannome dato dall’Oms) è capace di molte mutazioni e per questo potenzialmente resistente ad anticorpi e vaccini. Molti paesi, tra cui l’Italia, hanno sospeso i voli da alcune zone. Intanto gli scienziati sono a lavoro, ma per avere dati certi su quanto la variante è più o meno trasmissibile e sulla sua eventuale capacità di eludere i vaccini ci vorrà del tempo. A lanciare l’allerme sono stati alcuni scienziati africani che hanno annunciato di aver rilevato in Sudafrica la nuova variante con un gran numero di mutazioni. A questa, hanno spiegato, potrebbe essere legata l’impennata dei contagi esponenziale che si sta verificando nel Paese. Mercoledì scorso i casi hanno raggiunto quota 1.200 in 24 ore, rispetto ai 106 di inizio mese. Secondo l’Istituto nazionale per le malattie trasmissibili (Nicd), gestito dal governo sudafricano, la presenza della variante B.1.1.529 in Sudafrica è stata documentata grazie al sequenziamento genomico di 22 casi positivi. Ma molti altri casi, ha aggiunto, vengono confermati in questi giorni da diversi laboratori del Paese. In particolare, il numero di casi e l’indice di positività stanno “aumentando rapidamente” in tre province, tra cui Gauteng, dove si trova la capitale economica Johannesburg e quella amministrativa Pretoria.

Olanda in lockdown

I Paesi Bassi inaspriranno il loro parziale lockdown con la chiusura anticipata di bar, ristoranti e negozi per frenare l’aumento dei casi di contagio da Covid-19, ha affermato il primo ministro Mark Rutte. “Da domenica tutti i Paesi Bassi saranno effettivamente chiusi tra le 17:00 e le 5:00”, ha detto Rutte in conferenza stampa, secondo quanto riporta l’agenzia Afp. “Dobbiamo essere realistici, le cifre giornaliere sono ancora troppo alte”, ha detto il premier riferendosi ai dati sui contagi che superano i 20mila al giorno.

La nuova variante è arrivata in Germania

Dopo il primo caso accertato in Belgio, la variante Omicron del Covid è arrivata in Germania, forse. “Venerdì sera, un viaggiatore di ritorno dal Sudafrica ha mostrato diversi sintomi tipici della nuova variante”, ha detto sabato su Twitter Kai Klose, ministro degli affari sociali dello stato tedesco dell’Assia, senza fornire ulteriori dettagli. Sebbene il campione del virus non sia stato sequenziato, c’è un “alto livello di sospetto” che la persona abbia il nuovo ceppo, ha detto Klose. Il viaggiatore è stato isolato in casa. Molte persone si sono affrettate a prendere i voli rimanenti prima che venissero imposti divieti di viaggio in diversi paesi dell’Africa meridionale.