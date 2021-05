Covid, le ultime notizie di oggi 29 maggio 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia la curva epidemica è in calo. Da domani Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia entreranno in zona bianca e vedranno così cadere tutte le restrizioni (eccetto l’obbligo di mascherina). Stessa sorte dovrebbe toccare progressivamente nelle prossime settimane anche a tutte le altre regioni. Intanto prosegue la campagna vaccinale: finora è stato immunizzato poco meno del 20% della popolazione (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, domenica 30 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore 7,45 – Regioni bianche – Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise prime regioni da oggi in zona bianca. Da domani anche in zona gialla si potrà mangiare nei locali al chiuso e assistere a eventi sportivi al coperto. Altri 44 i morti in un giorno, mai così pochi da ottobre. Da giovedì vaccini prenotabili per tutte le fasce d’età. Il ministro della Salute prevede la necessità di una terza dose anti-varianti, da fare dal medico di base

Ore 7,00 – Oltre 170 milioni i contagi da inizio pandemia – Ha superato quota 170 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente nel mondo da inizio pandemia, secondo il conteggio dell’università americana Johns Hopkins. I decessi sono stati quasi 3,54 milioni. Il Paese più colpito in termini assoluti dal nuovo coronavirus restano gli Stati Uniti, con 33,25 milioni di casi e oltre 594 mila decessi. Seguono l’India (27,89 milioni, 326 mila) e il Brasile (16,47 milioni, 461 mila).

COVID ULTIME NOTIZIE: LA GIORNATA DI IERI

3 regioni in bianco, poi toccherà alle altre – Da domani Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia passeranno in zona bianca, la fascia a minori restrizioni. Queste tre regioni sono al momento le uniche a rientrare nei parametri previsti, ossia un’incidenza settimanale inferiore ai 50 casi per 100mila abitanti, rischio basso e tassi ospedalieri ai minimi, il tutto per tre settimane consecutive. Il resto dell’Italia rimane in giallo, ma non per molto. Altre quattro regioni – Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria – hanno numeri da bianca, ma solo da due settimane di fila. Il 14 giugno potrebbero passare poi in bianco altre sei regioni: Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia e la Provincia di Trento.

Vaccini, immunizzato il 19,7% della popolazione – Finora in Italia sono state somministrate 34.073.292 dosi di vaccino anti-Covid a fronte di 35.817.739 dosi consegnate. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 11.710.952, vale a dire il 19,7% della popolazione. Nella giornata di ieri sono state somministrate circa 503mila dosi.

Vietnam, individuata nuova variante – È stata rilevata in Vietnam una nuova variante del Covid-19 altamente trasmissibile: la variante ha causato una recente impennata di casi nel Paese asiatico. Lo ha dichiarato il ministro della Salute vietnamita, Nguyen Thanh Long. Il sequenziamento genetico ha indicato che la variante è una via di mezzo tra quella indiana e quella inglese.

Effetto lockdown, il 44% della popolazione è ingrassata – Durante il lockdown il 44% degli italiani è aumentato di peso per il maggiore apporto calorico, correlato ad una minore attività fisica. A rilevarlo è Coldiretti secondo cui c’è stato “un incremento del peso di 2 kg in media a persona”. Computer, divano e tavola hanno, infatti, sostituito il moto e lo sport anche per effetto delle limitazioni rese necessarie per combattere i contagi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO