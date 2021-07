Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In tutta Europa sale il livello d’allerta per la variante Delta, che in diversi Paesi sta causando una nuova impennata dei contagi. In Italia per ora la situazione si mantiene sotto controllo, grazie anche al progredire della campagna vaccinale: circa un terzo della popolazione ha completato il ciclo [qui i dati aggiornati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, lunedì 5 luglio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 10,00 – Miozzo: “Altro anno in emergenza per le scuole”- “Non facciamoci illusioni, sarà un altro anno da vivere in emergenza, la scuola apre domani e miracoli non se ne fanno”: lo dichiara Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts, in un’intervista a La Stampa. “Abbiamo più di 2 milioni e mezzo di over 60 ancora in attesa di vaccinazione, è un vulnus molto serio di fronte all’arrivo della variante Delta – spiega Miozzo – E mi chiedo: quanti di questi sono operatori scolastici? Sappiamo che circa il 15% del personale scolastico, oltre 200mila persone, non ha ricevuto nemmeno una dose. I più anziani tra loro rischiano conseguenze serie in caso di focolai a scuola. È un problema che va affrontato subito”.

Ore 08,40 – Figliuolo: “Nessun ritardo nella campagna vaccinale” – “Le dosi sono sufficienti per procedere spediti nella campagna vaccinale”. Lo dice il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza Covid, in una intervista al Corriere della Sera. “Se confrontiamo luglio con giugno c’è una flessione del 5% dei vaccini Pzifer e Moderna, non parlerei di ritardi”, osserva il generale. “Il ritmo è buono, per me parlano i dati. Sabato abbiamo superato la soglia di 52,6 milioni di somministrazioni. Vuol dire che il 61% dei cittadini ha fatto almeno una dose e il 36% della popolazione anche la seconda. È un risultato pienamente in linea con il piano elaborato a marzo. È un piano flessibile e quindi io sono sicuro di dire che entro il 30 settembre avremo raggiunto l’80% della popolazione”.

Ore 07,00 – Il 32,7% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale – Finora in Italia sono state somministrate 53.601.939 dosi di vaccino anti-Covid a fronte di 59.622.714 dosi consegnate. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 20.097.184, pari al 37,2% della popolazione sopra i 12 anni d’età.

Ore 02,00 – Biden: “Covid non ancora sconfitto, vaccinatevi” – “Oggi siamo più vicini che mai all’indipendenza dal virus”, ma “il Covid non è ancora sconfitto”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in occasione dell’Indipendence Day. “Vaccinari è patriottico, fatelo per il vostro Paese”, ha esortato il presidente.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Covid, ieri 808 casi e 12 morti in Italia – In Italia domenica 4 luglio 2021 sono stati registrati 808 nuovi casi di Covid-19 e 12 decessi legati alla pandemia. I dati del consueto bollettino quotidiano – diffuso da ministero della Salute e Protezione Civile – si basano su 141.640 tamponi effettuati. Il tasso di positività è allo 0,6%. Il bollettino del 4 luglio.

Ministro britannico: uso mascherina diventerà scelta personale – In Inghilterra non sarà più obbligatorio portare mascherine dopo il 19 luglio, quando terminerà l’ultima fase delle restrizioni contro il nuovo coronavirus. Lo ha affermato il ministro britannico delle aree urbane e delle comunità locali Robert Jenrick, aggiungendo che lui stesso farà a meno della protezione. Tuttavia la British Medical Association (Bma), soprattutto alla luce della nuova “allarmante” impennata dei contagi dovuta alla variante Delta, ha suggerito di mantenere l’obbligo di indossare la mascherina anche dopo luglio.