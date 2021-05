Covid, le ultime notizie di oggi 29 maggio 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia la curva epidemica è in calo. Da domani Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia entreranno in zona bianca e vedranno così cadere tutte le restrizioni (eccetto l’obbligo di mascherina). Stessa sorte dovrebbe toccare progressivamente nelle prossime settimane anche a tutte le altre regioni. Intanto prosegue la campagna vaccinale: finora è stato immunizzato poco meno del 20% della popolazione (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, domenica 30 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore 08,30 – Vaccini, immunizzato il 19,7% della popolazione – Finora in Italia sono state somministrate 34.073.292 dosi di vaccino anti-Covid a fronte di 35.817.739 dosi consegnate. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 11.710.952, vale a dire il 19,7% della popolazione. Nella giornata di ieri sono state somministrate circa 503mila dosi.

COVID ULTIME NOTIZIE: LA GIORNATA DI IERI

Ieri 3.352 nuovi casi e 83 morti – Sabato 29 maggio 2021 in Italia sono stati registrati in Italia 3.351 nuovi casi di Covid-19 e 83 decessi legati alla pandemia. Lo riferisce il quotidiano bollettino diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su 247.330 tamponi effettuati. Il tasso di positività è in discesa all’1,3%. Qui il bollettino completo

Vietnam, individuata nuova variante – È stata rilevata in Vietnam una nuova variante del Covid-19 altamente trasmissibile: la variante ha causato una recente impennata di casi nel Paese asiatico. Lo ha dichiarato il ministro della Salute vietnamita, Nguyen Thanh Long. Il sequenziamento genetico ha indicato che la variante è una via di mezzo tra quella indiana e quella inglese.

Effetto lockdown, il 44% della popolazione è ingrassata – Durante il lockdown il 44% degli italiani è aumentato di peso per il maggiore apporto calorico, correlato ad una minore attività fisica. A rilevarlo è Coldiretti secondo cui c’è stato “un incremento del peso di 2 kg in media a persona”. Computer, divano e tavola hanno, infatti, sostituito il moto e lo sport anche per effetto delle limitazioni rese necessarie per combattere i contagi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO