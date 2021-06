COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Superata in Italia la somministrazione di 50milioni di dosi di vaccino anti-Covid: il 33,15 per cento della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Il governo ha deciso che sbloccherà i licenziamenti, ad eccezione di alcuni settori. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, martedì 29 giugno 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore 7,00 – Sudafrica, oltre 60 mila i morti da inizio pandemia – Il numero dei morti per Covid-19 registrati ufficialmente in Sudafrica dall’inizio della pandemia ha superato quota 60 mila, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I contagi totali nel Paese da 59 milioni di abitanti sono stati finora 1,94 milioni. Due giorni fa il presidente Cyril Ramaphosa ha imposto un nuovo lockdown di due settimane per combattere il rapido diffondersi della variante Delta del coronavirus, altamente contagiosa in Sudafrica.

COVID, ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Vaccini, Speranza: “Oggi l’Italia supera i 50 milioni di dosi” – “Siamo più forti, abbiamo un’arma in più, e l’arma è quella del vaccino” e “nella giornata di oggi con tutta probabilità l’Italia supererà 50 milioni di dosi somministrate”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, parlando di “un dato molto rilevante. “Avevamo quasi 30mila persone in ospedale, oggi in tutta Italia ne abbiamo 1.700; avevamo 3.800 persone in terapia intensiva, oggi ne abbiamo poco meno di 300. Questo significa un crollo di più del 90%, significa che c’è un quadro molto migliore rispetto a quello delle passate settimane ma, lo ribadisco, non significa che la partita è vinta. Abbiamo bisogno ancora di cautela, di prudenza e di gradualità”. Oggi, ha ribadito Speranza, “recuperiamo spazi di libertà: per me è molto bello che oggi tutta l’Italia sia in bianco”. “Il nostro obiettivo concreto è di vaccinare tutti gli italiani che lo vogliono con la prima dose entro la fine dell’estate”.

Variante Delta, Sileri: “Forse servirà rimodulare Green pass” – “E’ verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a 24 Mattino su Radio 24. “La scelta di rilasciare il Green pass dopo la prima dose non è stato un errore, allora i dati ci dicevano questo – ha aggiunto il sottosegretario – Al momento una modifica non serve ma va messa in cantiere: da medico e non da politico, dico che probabilmente si arriverà ad una rimodulazione”.

Vaccini, De Luca: “Vadano a casa commissario e ministro Salute” – Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, individua come responsabili del rallentamento nella campagna vaccinale, il generale Francesco Paolo Figliuolo e Roberto Speranza. “Se si dimettessero il commissario all’emergenza Covid e il ministro della Salute e andassero a casa, sarebbe la cosa migliore”. Secondo De Luca, “quello che non ha funzionato è la comunicazione nazionale”, definita dal presidente campano “demenziale” “Mi è capitato di ascoltare il generale con il medagliere, il quale ci ha raccontato tranquillamente che su AstraZeneca hanno dato dieci comunicazioni diverse, come se lui fosse un turista svedese”, ha detto De Luca. “Qualcuno glielo dovrebbe ricordare che il commissario al Covid è lui, quindi in questi casi o si dimette il commissario o il ministro della Salute, o preferibilmente si dimettono tutti e due e se ne vanno a casa, che sarebbe la cosa migliore”.

Regno Unito: positivo il capo di Stato maggiore delle forze armate, isolati i vertici militari – Il capo di Stato maggiore delle forze armate britanniche, il generale Sir Nick Carter, è risultato positivo alla Covid-19, obbligando così all’auto-isolamento il ministro della Difesa Ben Wallace e sei tra i più alti esponenti dei vertici militari di Londra, comprese Marina e Aeronautica. “Il capo delle forze armate è risultato positivo durante un test di routine per il Covid. I colleghi che erano con lui in un incontro di alto livello la scorsa settimana, insieme al ministro, sono in auto-isolamento in linea con le linee guida del governo”, ha fatto sapere il ministero della Difesa britannico.

Lussemburgo, positivo il premier Bettel: è vaccinato e aveva partecipato al Consiglio Ue – Il primo ministro del Lussemburgo, Xavier Bettel, è risultato positivo alla Covid-19, nonostante sia stato vaccinato con una prima dose di AstraZeneca, e si trova attualmente in auto-isolamento. La notizia arriva a due giorni dal Consiglio europeo di Bruxelles a cui Bettel ha partecipato insieme agli altri capi di Stato e di governo dell’Unione europea, che per il momento non sarebbero a rischio. Qui la notizia completa.

Cade l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in Zona bianca – Da lunedì 28 giugno in Italia, nelle regioni in zona bianca, cade l’obbligo di mascherina all’aperto. Qui le nuove regole.

