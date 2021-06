COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Conto alla rovescia per lo stop all’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, che scatterà domani lunedì 28 giugno in tutta Italia (da domani interamente in zona bianca). Ma inizia a preoccupare la diffusione della variante Delta, che riguarda ormai il 16,8% dei contagiati nel nostro Paese e che ieri nel Regno Unito ha fatto registrare 18.270 casi, il dato più alto dal 5 febbraio. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione: un italiano su tre ha completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, domenica 27 giugno 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore 07,45 – Vaccini, il 32,5% della popolazione ha completato il ciclo – In Italia finora sono state somministrate 49.474.512 dosi di vaccino anti-Covid a fronte di 54.661.030 dosi consegnate. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 17.572.404, vale a dire il 32,5% della popolazione sopra i 12 anni d’età.

COVID, ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Covid in Italia, ieri 838 nuovi casi e 40 morti – In Italia ieri, sabato 26 giugno 2021, si sono registrati 838 nuovi positivi e 40 morti per Covid. Qui i dati completi.

Regno Unito: 18.270 contagi, il dato più alto dal 5 febbraio – Il Regno Unito ha registrato ieri 23 decessi e 18.270 nuovi contagi da Covid-19, il dato giornaliero più elevato dal 5 febbraio. Secondo i dati ufficiali, il numero di positivi risulta in aumento nel Regno Unito da oltre un mese a causa della diffusione della variante Delta, nonostante il Paese abbia somministrato la prima dose di vaccino all’83,7 per cento degli adulti e il richiamo al 61,2 per cento delle popolazione maggiorenne.

Variante Delta, focolaio in provincia di Biella: chiuso un santuario – Il santuario di San Giovanni d’Andorno, nell’Alta Valle del Cervo in provincia di Biella, ha sospeso le attività turistiche e religiose a seguito dell’accertamento di un focolaio di Covid riconducibile alla variante Delta. I casi sono almeno tre, tutte persone che hanno partecipato a una cena presso il santuario, tra cui una persona già vaccinata con entrambe le dosi. L’Asl di Biella ha avviato il tracciamento dei contatti per verificare la diffusione del virus.

Euro 2020, Russia: record di morti a San Pietroburgo – San Pietroburgo, che ospita le gare di Euro 2020, ha registrato ieri il più elevato numero di morti per Covid-19 mai riportato in un solo giorno da una città russa dall’inizio della pandemia. In città, già teatro di sei partite degli Europei e che il 2 luglio ospiterà un quarto di finale, sono stati registrati 107 morti in 24 ore. Secondo le agenzie di stampa russe, si tratta del bollettino di vittime più grave mai registrato da qualsiasi città russa dall’inizio della pandemia. A causa della variante Delta, da metà giugno in Russia si registra un’esplosione di nuovi casi di Coronavirus. Ieri il Paese ha riportato 21.665 nuovi contagi, il dato giornaliero più alto da gennaio. “Per fermare la pandemia, una cosa è necessaria: vaccinazioni rapide e su larga scala. Nessuno ha altre soluzioni”, ha detto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, alla tv di stato, come riportato dall’agenzia RIA Novosti.

Variante Delta, a Sydney lockdown di due settimane – Il governo del Nuovo Galles, in Australia, ha annunciato due settimane di lockdown (fino al 9 luglio) nell’area metropolitana di Sydney e nelle vicine zone di Blue Mountains, Central Coast e Wollongong. Nelle ultime 24 ore, nello stato australiano sono stati registrati 29 nuovi casi di covid. Dall’inizio della pandemia in Australia sono stati registrati circa 30.400 casi e 900 decessi per Covid-19.

Variante Delta, Speranza: “Investiamo sul sequenziamento” – “L’Italia sta investendo il più possibile sul sequenziamento e sul tracciamento e continuerà a farlo”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine di un’iniziativa elettorale a Napoli. “Abbiamo la massima attenzione su tutte le varianti, riteniamo che ci sia bisogno di un lavoro coordinato a livello internazionale per seguire con grandissima attenzione l’evoluzione della Delta e di tutte le altre”.

