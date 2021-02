Covid, le ultime notizie di oggi (25 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Sono quasi 3.8 milioni gli italiani ai quali è stato somministrato il vaccino, con 1.3 milioni di persone che hanno già ricevuto la doppia dose (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, giovedì 25 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 06.30 – Vaccino: il Cancelliere austriaco Kurz proporrà a Ue passaporto vaccinati – Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz (OeVP) al vertice Ue di oggi presenterà la proposta di un ‘passaporto verde’ per tutte le persone che sono state vaccinate e quelle guarite dal coronavirus. “Tutti rivogliamo la nostra vita normale il prima possibile e tornare a viaggiare liberamente all’interno dell’Unione Europea indipendentemente dal fatto che si tratti di affari o di piacere”, ha detto Kurz. “Un passaporto verde valido per tutta l’Ue potrebbe fornire una buona base: un ritorno alla normalità entro l’estate è assolutamente realistico”.

Dpcm in vigore da 6 marzo a 6 aprile, Pasqua compresa – Sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile il nuovo Dpcm allo studio in queste ore con le misure di contrasto all’epidemia di Covid. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza nei suoi interventi in Senato e alla Camera. Nel periodo sono quindi comprese le giornate di Pasqua (4 aprile) e Pasquetta (il 5). Impossibile prevedere già ora se sarà una Pasqua “in rosso” come lo scorso Natale: “L’evoluzione del quadro epidemiologico – ha detto Speranza – merita di essere seguita con la massima attenzione. Dovremo verificare, passo dopo passo, se le misure siano adeguate a fronteggiare la situazione che va delineandosi. La bussola, per me, nella scrittura del prossimo DPCM, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, deve essere sempre il principio di tutela e salvaguardia del diritto fondamentale alla salute, come sancito dalla nostra Costituzione, all’articolo 32”.

Fda conferma efficacia del vaccino monodose Johnson & Johnson’s –

Il vaccino sviluppato dalla casa farmaceutica statunitense Johnson & Johnson, per la cui somministrazione è prevista una sola dose, è efficace al 66 per cento nel prevenire la Covid-19. A indicarlo sono i dati dei test clinici condotti dall’Agenzia del farmaco e dell’alimentazione (Fda) degli Stati Uniti. Il vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson viene anche considerato sicuro per l’uso. Non è chiaro invece, secondo l’Fda, con quanta efficacia il vaccino funzioni contro ciascuna variante.

Nuovo Dpcm, Speranza in Senato: “Non ci sono le condizioni per allentare le misure” – “I ritardi di alcune forniture dei vaccini che pure ci sono, non cambieranno l’esito della partita: il Covid è destinato a essere arginato”. A dirlo il ministro della Salute Roberto Speranza, che in Senato ha illustrato il nuovo decreto per contenere i contagi da Coronavirus. “Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. Ma bisogna essere chiari: in questo ultimo miglio non possiamo assolutamente abbassare la guardia: non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia”. Qui la notizia completa.

AstraZeneca: “Entro marzo oltre 5 milioni di dosi in Italia” – “Così come annunciato la settimana scorsa, stiamo continuamente aggiornando il nostro programma di consegna e informando la commissione europea e il commissario Arcuri su base settimanale dei nostri piani per portare più dosi di vaccino in Europa nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda l’Italia, questa settimana supereremo 1,5 milioni di dosi consegnate e abbiamo l’obbiettivo di superare i 5 milioni di dosi per la fine di marzo. Le date di consegna, la frequenza e il volume possono subire alterazioni dovute ai processi di produzione e alle tempistiche dei processi di controllo qualità”. Così in una nota AstraZeneca risponde alle notizie su una possibile riduzione di dosi nel nostro Paese.

Molise chiederà intervento dell’Esercito – Il presidente della Regione Molise Donato Toma chiederà al ministero della Difesa l’intervento dell’Esercito per l’attivazione in emergenza di almeno dieci posti letto di terapia intensiva Covid presso vari ospedali. E’ quanto previsto nella mozione presentata dai consiglieri regionali di minoranza del Pd, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, approvata dall’Assemblea a maggioranza. “Una scelta forte e urgente – ha commentato la capogruppo Fanelli – perché, oltre alle strutture mobili che si stanno montando in Basso Molise, moduli senza Rianimazione, ci vengano in soccorso con mezzi e personale”.

