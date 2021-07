COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Continua in tutto il mondo la campagna di vaccinazione anti-Covid: sono state raggiunti i tre miliardi di dosi somministrate a livello globale. In Italia invece il 335 per cento della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, venerdì 2 luglio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore 7,30 – Tokyo 2020, ipotesi gare a porte chiuse – Le prossime Olimpiadi in programma dal 23 luglio a Tokyo potrebbero non avere pubblico: è quanto ipotizza il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, preoccupato per l’aumento di contagi da Covid-19 nella capitale a 3 settimane esatte dall’inizio dei Giochi. “La sicurezza e la tutela del popolo giapponese sono la massima priorità con la quale decideremo le azioni”, ha spiegato alla stampa Suga, definendo “possibile” che i Giochi si svolgano a porte chiuse. Il mese scorso era stato stabilito un limite di 10mila persone sugli spalti oppure il 50% dei posti occupati a seconda delle sedi delle gare. I casi di Covid-19 sono aumentati dalla fine dello stato di emergenza, il mese scorso.

Ore 7,15 – In India i morti superano la soglia dei 400mila – Il numero di decessi legati al Coronavirus in India ha superato la soglia dei 400mila a fronte di oltre 30 milioni di contagi. Il numero di casi medi giornalieri in India è sceso a poco più di 40mila negli ultimi giorni, in calo rispetto al picco di maggio di 400mila nuove infezioni al giorno. Eppure gli esperti temono un’imminente terza ondata.

Ore 7,00 – Salvini attacca De Luca: “È un uomo pericoloso” – “De Luca è un uomo pericoloso, lo dico con rispetto per le istituzioni, attenta alla salute di milioni di cittadini”. L’attacco di Matteo Salvini al presidente della Campania arriva durante la trasmissione Diritto e rovescio. Per il leader della Lega è “pericoloso imbavagliare la gente all’aperto con 40 gradi all’ombra, senza ragione scientifica”. “Va aiutato a non fare danni”, ha sottolineato Salvini su De Luca. E sull’ipotesi di nuovi lockdown: “Lasciamo respirare gli italiani”

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Ema ribadisce: “Due dosi di vaccino proteggono dalla variante Delta” – Due dosi di vaccino anti-Covid proteggono dalla variante Delta del nuovo Coronavirus. A ribadirlo sui propri canali social è l’Agenzia europea dei medicinali (Ema). “Sembra che i quattro vaccini autorizzati nell’Ue proteggano contro tutte le varianti” del Sars-CoV-2, “inclusa la Delta”, quella identificata per la prima volta in India. “I primi dati suggeriscono che due dosi di vaccino proteggono contro la variante Delta e che gli anticorpi derivanti dai vaccini approvati neutralizzino questo ceppo”.

Figliuolo: “A luglio dosi invariate, problema è l’agenda delle Regioni” – “A luglio manterremo la quota di somministrazione delle 500mila dosi di vaccini al giorno”: a dirlo è il commissario straordinario Francesco Figliuolo, sulla richiesta delle Regioni di poter avere un numero maggiori di dosi vaccinali anti Covid. “I numeri – ha spiegato Figliuolo – non sono un’opzione, a luglio avremo le stessi dosi di vaccini Rna di giugno”. “Il problema – ha aggiunto – è legato alle agende che molte Regioni hanno programmato prima che uscissero le nuove prescrizioni del Cts su Astrazeneca”.

Draghi conferma politiche espansive: “Momento favorevole per l’Italia” – Il governo proseguirà sulla via delle politiche economiche espansive ed è pronto a intervenire ulteriormente per sostenere lavoratori ed economia in caso di un riemergere dei contagi, ma l’Italia – che avrà ancora a lungo a che fare con il problema del debito – deve riassaporare “il gusto del futuro”. Questo in sintesi l’intervento di oggi del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, all’adunanza solenne dell’Accademia Nazionale dei Lincei a chiusura dell’Anno Accademico alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e di altre autorità. “La pandemia non è finita. Anche quando sarà finita, se lo sarà, avrà delle conseguenze, prima fra tutte il debito”, ha spiegato Draghi, difendendo la scelta degli Stati di indebitarsi per sostenere l’economia durante la crisi sanitaria e definendo inevitabili le restrizioni che hanno danneggiato aziende e lavoratori.

L’allarme dell’Oms: dopo 10 settimane tornano a crescere i contagi in Europa – Dopo dieci settimane consecutive di calo, i contagi da Covid-19 in Europa sono tornati ad aumentare durante la scorsa settimana, sollevando il rischio di una nuova ondata. È l’allarme lanciato oggi in conferenza stampa da Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l’Europa. “Ci sarà una nuova ondata nella regione europea, a meno che non restiamo disciplinati”, ha sottolineato Kluge, secondo cui ci sono “tutte e tre le condizioni” per una “nuova ondata di decessi e per un eccesso di pressione ospedaliera dovuta alla Covid-19 prima dell’autunno”, ovvero “nuove varianti, copertura vaccinale insufficiente e aumento dei contatti sociali”.