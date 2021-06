COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – La pandemia di Covid-19 ha registrato finora oltre 117 milioni di casi nel mondo e provocato 3,8 milioni di morti. In Italia il bilancio provvisorio è di 4,2 milioni di casi e 127mila decessi. La campagna di vaccinazione ha visto somministrate 44 milioni di dosi nel nostro Paese e sono circa 15 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, venerdì 18 giugno 2021, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Muore un 14enne nel modenese – Un 14enne è morto ieri all’ospedale di Baggiovara, nel Modenese, per le conseguenze del Covid. Il giovanissimo era stato ricoverato a marzo all’ospedale S. Orsola di Bologna in terapia intensiva per poi essere trasferito nel nosocomio modenese lo scorso 8 giugno. Secondo quanto emerso non aveva particolari patologie pregresse e nel corso delle settimane si era anche negativizzato al virus.

Covid in Italia, il bollettino del 17 giugno 2021 – Ieri, giovedì 17 giugno 2021, in Italia si sono registrati 1.325 nuovi casi di Covid-19 e 37 morti legati alla pandemia. I dati si basano su 200.315 tamponi effettuati. Il tasso di positività è stabile allo 0,7%. Leggi il bollettino.

Green pass, Draghi ha firmato – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm che definisce le modalità di rilascio delle certificazioni verdi digitali Covid-19 “che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale”. A partire dal prossimo 1 luglio sarà operativo anche il sistema europeo per cui sarà assicurata la piena libertà di movimento in tutti i Paesi dell’Unione a coloro che avranno un certificato nazionale valido.

Salvini a Draghi: “Via le mascherine” – “Ho chiesto a Draghi di correre il più possibile nel ritorno alla normalità togliendo le mascherine all’aperto. Bisogna togliere l’obbligo del bavaglio. Quasi tutta Europa toglie la costrizione a 40 gradi della mascherina, spero che nell’arco non di dico di poche ore, ma magari di pochi giorni l’Italia possa tornare alla libertà di respiro almeno all’aperto”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine di un faccia a faccia con il presidente del Consiglio.

