COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre in Italia prosegue la campagna vaccinale (qui i dati in tempo reale), il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto legge per l’estensione del Green pass a tutti i luoghi di lavoro. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, venerdì 17 settembre 2021.

 

Ore 9,00 – Rt ancora in calo in Italia – Scende ancora l’indice Rt in Italia che, secondo i dati del monitoraggio settimanale dell’Iss relativi al periodo 25 agosto – 7 settembre, è ora a 0,85, rispetto allo 0,92 della settimana precedente. Diminuisce anche l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti, che passa da 64 della settimana scorsa a 54. Lieve diminuzione anche per quanto riguarda i ricoveri ordinari e le terapie intensive.

Ore 7,00 – Cina: focolaio di Covid nel Fujan – La Cina ha registrato 84 casi della variante Delta del Covid nella provincia del Fujian, nel sud-est del Paese.

