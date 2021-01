Covid, le ultime notizie di oggi (17 gennaio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – L’Italia supera la soglia delle 80mila vittime per la pandemia di Covid 19. E anche nel mondo la diffusione dei contagi da Coronavirus non accenna a placarsi. Prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo nel nostro Paese. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, domenica 17 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale:

 

LA DIRETTA – COVID ULTIME NOTIZIE

Ore 07.15 – L’Alto Adige va contro il Governo e resta in zona gialla – L’Alto Adige resta in zona gialla, nonostante Governo e Cts l’abbiano posta in zona rossa. Il presidente Arno Kompatscher, in disaccordo con l’esecutivo, ha infatti firmato l’ordinanza che prevede il mantenimento delle restrizioni da zona gialla attualmente in vigore.

“I nostri esperti sulla base dei dati dell’attuale situazione epidemiologica e degli sviluppi costantemente monitorati sono giunti alla conclusione che le regole attualmente in vigore possano essere confermate come tali e che la riclassificazione dell’Alto Adige in zona rossa sia avvenuta valutando in modo inadeguato alcune delle specificità altoatesine”, ha dichiarato il governatore.

Ora si attende un confronto con il Governo: l’Alto Adige auspica che possa esserci una riconsiderazione della situazione del territorio e una riclassificazione. Il presidente Arno Kompatscher ha chiarito che il suo intento non è andare allo scontro con Roma ma cercare una soluzione più adeguata ai livelli di contagio del territorio.

Covid in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Allarme per il nuovo ceppo brasiliano: “Sfugge agli anticorpi” – C’è allarme per la comparsa di una nuova variante di Coronavirus, che stavolta viene dal Brasile. Un’infermiera brasiliana si è infettata con questa nuova variante cinque mesi dopo essersi ripresa da una precedente infezione causata da un altro ceppo. Nel secondo contagio i sintomi della donna sono stati peggiori. Tra gli scienziati si sta diffondendo il timore che la variante brasiliana possa superare l’immunità, sfuggire agli anticorpi e reinfettare chi è guarito. Un primo caso di variante brasiliana è stato registrato anche nel Regno Unito.

Superate le 2 milioni di vittime nel mondo. Preoccupano le varianti – Contagi e decessi hanno subito un’accelerazione decisa: in poco più di tre mesi e mezzo sono morte tante persone quante nei sei mesi precedenti. Il numero di contagi a livello globale si avvia verso quota 94 milioni. Sempre grave la situazione in Amazzonia, in Brasile, dove manca l’ossigeno.

Sileri, faremo task force per monitorare mutazioni – Nel nostro Paese “c’e’ la necessità di istituire un tavolo tecnico per la sorveglianza viro -immunologica delle infezioni emergenti. Dobbiamo fornire un approccio uniforme per individuare velocemente le mutazioni, confrontare i risultati e valutare la pericolosità”. Lo dice in un’intervista a La Repubblica il viceministro della salute Pierpaolo Sileri. “Purtroppo questo monitoraggio è lasciato ancora all’iniziativa e alle risorse dei singoli stati membri” della Ue. L’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, “fa da collettore nella raccolta delle informazioni utili. I laboratori sul territorio sono stati invitati a comunicare i dati epidemiologici e a inviare i campioni positivi all’Istituto nazionale superiore di sanità e al ministero della Salute per la successiva condivisione di informazioni a livello europeo e internazionale”.

Speranza, bloccati i voli dal Brasile – “Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione”. Lo rende noto il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo cui “è fondamentale che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”.

Portogallo, il sistema sanitario vicino al collasso – Il sistema sanitario in Portogallo è vicino al collasso, come mostrano i dati delle unità di terapia intensiva, nel giorno in cui il Paese ha registrato il record di contagi e vittime nelle ultime 24 ore. Gli ospedali portoghesi possono ospitare un massimo di 672 pazienti Covid in terapia intensiva, secondo i dati del ministero della Salute riportati dal Guardian. Al momento ci sono 638 persone in rianimazione e secondo l’associazione portoghese degli amministratori ospedalieri il numero dei ricoveri potrebbe aumentare notevolmente nella prossima settimana.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

