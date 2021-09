COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre in Italia prosegue la campagna vaccinale (qui i dati in tempo reale), il governo ha varato un nuovo decreto che estende l’obbligatorietà del Green Pass al personale esterno della scuola e dell’università e l’obbligo di vaccino per i lavoratori delle Rsa. Nel frattempo, l’Aifa ha dato il via libera alla terza dose del vaccino anti-Covid che verrà inizialmente somministrato a immunodepressi e anziani. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, martedì 14 settembre 2021.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Esteri / L'Inghilterra ci ripensa: niente Green pass per entrare nei locali o agli eventi Cronaca / Covid, ultime notizie. Figliuolo: “Dal 20 settembre terza dose per le categorie a rischio”

Ore 7,00 – Sicilia ancora in zona gialla, Calabria a rischio – La Sicilia resta in zona gialla per almeno altri 15 giorni: è quanto stabilito da un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Per quanto riguarda le altre Regioni, invece, l’unica che al momento ha parametri da zona gialla è la Calabria, anche se una decisione ufficiale verrà presa solamente venerdì.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Green pass, Giorgetti: c’è ipotesi di estenderlo a tutti i lavoratori – “Quella di estendere il Green pass a tutti i lavoratori è un’ipotesi in discussione. L’esigenza delle aziende è di avere la sicurezza per chi opera nei reparti. Credo, quindi, che si andrà verso un’estensione senza discriminare nessuno, possibilmente». Lo ha detto all’Ansa il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine dell’incontro con gli imprenditori umbri ad Assisi. «Soltanto un contagiato, al netto delle conseguenze sanitarie rischia di far chiudere tutta l’azienda. Dobbiamo dare un sistema di certezze – ha concluso – sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro”.

Figliuolo: “Dal 20 settembre terza dose per le categorie a rischio” – A partire da lunedì 20 settembre sarà somministrata la terza dose di vaccino anti-Covid ai soggetti immunocompromessi. È quanto deciso nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo. A seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell’AIFA e del CTS, è iniziato da parte del ministero della Salute un confronto con i tecnici delle Regioni per la puntuale definizione della popolazione target, che riceverà dal 20 settembre la terza dose di vaccino. Lo comunica in una nota la struttura commissariale guidata dal generale, Francesco Paolo Figliuolo.

Regno Unito, ai ragazzi 12-15 anni una sola dose Pfizer – I ragazzi dai 12 ai 15 anni riceveranno in Gran Bretagna una sola dose del vaccino Pfizer. Questa la specifica dei 4 Chief medical officer (Cmo) del Regno Unito che hanno espresso parere favorevole per estendere la copertura vaccinale a questa fascia d’eta’ proprio nel periodo delle riaperture scolastiche.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO