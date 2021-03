Covid, le ultime notizie di oggi (14 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Il governo italiano ha emanato venerdì il nuovo decreto anti-Covid, mentre dal 15 marzo quasi tutta l’Italia si appresta a diventare rossa o arancione. Intanto, sono più di 6 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino [qui i dati in tempo reale] e quasi due milioni i cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, sabato 13 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 11.20 – AstraZeneca: l’Irlanda raccomanda la sospensione della somministrazione – La Commissione Consultiva Vaccinale irlandese ha raccomandato la temporanea sospensione della somministrazione del vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca in seguito ai casi di trombi segnalati in alcuni pazienti che avevano ricevuto il siero. Lo riferisce il ministero della Salute di Dublino. La Commissione ha diffuso la raccomandazione in seguito alle nuove informazioni giunte dall’agenzia del farmaco norvegese, secondo la quale i pazienti ricoverati per sospette reazioni avverse al vaccino stanno manifestando emorragie, trombi e calo del numero di piastrine. I trombi segnalati in una trentina di pazienti avevano già spinto 7 nazioni, tra cui la Norvegia, a sospendere l’inoculazione del siero. In Irlanda sono state somministrate quasi 120 mila dosi del vaccino di AstraZeneca, per lo più a lavoratori del settore sanitario.

07.00 – Dl Covid: smart working per dipendenti con figli under 16 – Un genitore, lavoratore dipendente, con un figlio under 16 che non può andare a scuola potrà lavorare con lo smartworking. Lo stabilisce il decreto legge covid, in vigore da oggi, che prevede un articolo per i congedi parentali e il bonus babysitting.

COVID, cosa è successo ieri

Figliuolo: “Tutti italiani vaccinati entro fine settembre” – L’obiettivo di vaccinare contro il Covid-19 tutti gli italiani che lo vorranno è fissato “entro la fine di settembre” dal commissario all’emergenza Francesco Figliuolo, secondo quanto riferito. Il generale auspica di poterlo raggiungere anche prima della fine dell’estate, aggiungono le fonti.

Vaccino AstraZeneca: “Agente penitenziaria ricoverato dopo vaccino” – Un agente della polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Massama a Oristano è stato ricoverato in ospedale dopo che gli era stato somministrato il vaccino AstraZeneca. La somministrazione è avvenuta lunedì scorso, insieme ad altri agenti in servizio all’interno del carcere. Giovedì l’agente ha accusato dei problemi e in via precauzionale è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Oristano. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero preoccupanti e sono in via di miglioramento. Nessun altro poliziotto che in questa settimana si è sottoposto al vaccino ha accusato disturbi.

Brasile, Lula si vaccina e attacca l'”ignorante” Bolsonaro – L’ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha ricevuto il vaccino contro il Coronavirus. Subito dopo, attraverso i suoi canali social, ha esortato i brasiliani a fare lo stesso per combattere, non solo la pandemia, ma anche le teorie negazioniste portate avanti anche dall’attuale presidente Jair Bolsonaro. “Sono felice e spero che il vaccino dia il risultato che io desidero e che il popolo desidera”, ha dichiarato Lula. “Tutto cò che il popolo vuole è ricevere un vaccino che lo liberi da questo mostro chiamato coronavirus ed è per questo che il presidente (Bolsonaro, ndr) deve smettere di mostrarsi ignorante, imparare a rispettare il sentimento del popolo e garantire la vaccinazione a tutti”, ha aggiunto.

Campania, quasi 3000 positivi: tasso contagi all’11% – I positivi in Campania sfiorano quota 3000 ed aumentano i ricoveri. Dal bollettino quotidiano dell’unità di crisi regionale emerge un aumento sul numero complessivo dei positivi rispetto a ieri (2.940 contro i precedenti 2.644) con un rapporto tra casi e tamponi effettuati (27.263) che si attesta al 10,78%, in calo rispetto all’11,98 di ieri. I sintomatici sono 693 contro i precedenti 702. Si registrano altri 23 decessi, per un totale da inizio pandemia di 4.655. In terapia intensiva ci sono 150 persone (+1 su ieri) mentre i posti letto occupati nei reparti sono 1.547, 45 in più rispetto a ieri.

Austria, polizia blocca tutte le uscite dalla città di Wiener Neustadt – La polizia austriaca ha bloccato tutte le uscite da una cittadina di 45mila persone a sud di Vienna: nessuno può allontanarsi da Wiener Neustadt senza essere prima risultato negativo a un test per il coronavirus. Agenti di polizia, riferisce il Guardian, stazionano su 26 strade che portano fuori dalla città, controllando i documenti dei conducenti. Chi infrange le regole rischia multe fino a 1.450 euro. La misura è stata imposta dopo che il tasso di contagio nella città è salito a oltre 500 per 100.000 abitanti in sette giorni, contro una media nazionale di 198 per 100.000.

AstraZeneca, domani ispettori ministero Salute in Sicilia – Gli ispettori del ministero della Salute saranno domani in Sicilia per le verifiche sulla morte del sottufficiale della Marina militare Stefano Paternò, 43 anni, deceduto a Misterbianco (Ct). Il giorno prima si era sottoposto alla prima dose di vaccino AstraZeneca. Gli ispettori si recheranno – si apprende – prima al 118 di Catania, poi alla Asp di Siracusa, quindi alla base di Augusta. In valutazione altre possibili tappe.

Usa, somministrati oltre 100 milioni di vaccini – Negli Stati Uniti sono stati somministrati oltre 100 milioni di vaccini. Emerge dai dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), le autorità sanitarie statunitensi. Il database dei Cdc riporta 101.128.005 di dosi somministrate.

