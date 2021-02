Covid, le ultime notizie di oggi (14 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre la situazione epidemiologica in Italia sembra essere stabile, le varianti del Covid-19 preoccupano sempre più. Motivo per cui diventa fondamentale accelerare le vaccinazioni con il nostro Paese che finora ha somministrato oltre 2 milioni di vaccini, con più di un milione di persone che hanno già ricevuto la doppia dose (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, domenica 14 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

LA DIRETTA

Ore 07.00 – Catania, focolaio di variante inglese in un ospedale – A Catania si è registrato un focolaio della variante inglese di Covid-19 nel reparto dell’ospedale Arnas Garibaldi. Attualmente sono quattro i casi che sono stati individuati e isolati. Come riporta il Corriere della Sera, “le persone sono state sottoposte a tampone e successivo sequenziamento dell’estratto molecolare eseguito al laboratorio regionale di riferimento del Policlinico Rodolico”. Attualmente comunque la situazione sembra sotto controllo.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Cts: “No alla riapertura di cinema e teatri, fase delicata” – Fumata nera per la riapertura di cinema e teatri. Il tema è stato affrontato nella riunione di ieri del Comitato tecnico-scientifico: i tecnici hanno analizzato il documento presentato dagli esercenti con le proposte di ulteriori misure di sicurezza da adottare, ma la decisione è stata di non avallare l’apertura a causa della delicata situazione epidemiologica. L’orientamento nelle scorse settimane, secondo quanto riporta l’AGI, era per iniziare ad affrontare l’argomento pianificando una fase di riaperture graduale, con vari step e in base ai valori epidemiologici delle diverse aree. Ma la situazione viene vista ora con più preoccupazione soprattutto a causa delle varianti sempre più diffuse, tanto che secondo gli esperti in questa fase le misure in vigore vanno rigorosamente rispettate, se non addirittura inasprite.

I casi nel mondo superano quota 108 milioni – Nel mondo il numero totale di casi di coronavirus ha superato quota 108 milioni: a renderlo noto è la Johns Hopkins Universirty. Secondo quanto riportato dall’università americana, il bilancio dei contagi nel mondo dall’inizio della pandemia è di 108.186.991,mentre sono 2.382.880 i decessi. Il numero totale dei guariti è di 60.587.212 persone.

Primi due casi di variante inglese a Pavia – Primi due casi di variante inglese del Covid a Pavia, identificati nel laboratorio di Virologia molecolare dell’ospedale San Matteo, diretto dal professore Fausto Baldanti. A darne notizia è “La Provincia Pavese”.Si tratta di due persone residenti a Pavia, che sono state subito poste in isolamento. Il San Matteo studia nuove mutazioni.

Usa, il bilancio dei morti supera quota 480mila – Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 97.525 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 5.323 decessi legati alla malattia: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, riporta la Cnn. Il bilancio delle vittime include oltre 2.400 morti nello Stato dell’Ohio che in precedenza non erano stati conteggiati. I nuovi dati portano il totale dei contagi dall’inizio della pandemia a quota 27.490.037 e quello dei morti a quota 480.767. Finora sono state distribuite nel Paese almeno 69.014.725 dosi di vaccini ed almeno 48.410.558 sono state somministrate.

Leggi anche: 1. Spostamenti tra regioni: cosa succede dopo il 15 febbraio / 2. Sci, dal 15 febbraio riaprono gli impianti: in quali regioni e le nuove regole / 3. Come leggere i dati Covid: peggiorano i numeri nel Centro Italia

4. Vaccini Covid, la Asl di La Spezia inserisce omosessuali tra “soggetti con comportamenti a rischio” / 5. Vaccini, gli effetti si iniziano a vedere anche in Italia? Il calo della percentuale dei casi tra gli operatori sanitari (forse) ci indica qualcosa / 6. Covid, scoperta a Milano una nuova variante

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Covid, il bollettino di oggi: 13.532 nuovi casi e 311 morti “Perugia è la nuova Codogno, lockdown totale in Umbria per fermare le varianti” Covid, Vaccino AstraZeneca: "Sarà testato sui bambini"