Covid, Stefano Puzzer è positivo: “Non sono felice, faccio le cure domiciliari”

Stefano Puzzer è positivo al Covid. Il leader della protesta al Varco 4 del Porto di Trieste dell’ottobre scorso lo ha annunciato in un video in cui dice di essere a casa da un paio di giorni.



Nel filmato racconta di aver effettuato un tampone dopo che la moglie è risultata positiva al virus. Qualche giorno fa si era anche sentito male durante una manifestazione. “Questo non mi rende felice come potrebbe rendere felice qualcun altro nel dire “così adesso ho il green pass”. Io ce l’ho da ottobre, non l’ho mai usato e continuerò a non usarlo. La mia vita non cambia. Mi dispiace solo fare questi dieci giorni di quarantena a casa”, racconta nel video.

Aggiunge poi: “Sto prendendo tutte le medicine del caso. Abbiamo le cure medicinali”. Non potrà andare alle manifestazioni organizzate dai no green pass, in particolare è dispiaciuto di non poter partecipare alla marcia promossa da Paolo Sceusa contro il certificato verde. “Mi spiace tanto ma la gente come noi non molla mai e guai se molla”, conclude.