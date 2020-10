Covid: il numero di morti in Italia potrebbe raddoppiare entro gennaio

Il numero di morti per Covid-19 in Italia potrebbe raddoppiare entro il 1° gennaio 2021: lo sostiene l’Ihme, l’Istituto di Washington finanziato da Bill e Melissa Gates, secondo cui entro questa data il nostro Paese potrebbe registrare 67.944 decessi per Coronavirus. Finora i morti per Coronavirus in Italia sono stati, secondo l’ultimo bollettino disponibile, 35.918. Il numero, dunque, potrebbe raddoppiare nel giro di poco meno di 4 mesi secondo il calcolo dell’Institute of Health Metrics and Evaluation, che basa le sue previsioni sulle attuali misure di contenimento.

Secondo l’istituto, infatti, senza alcuna misura di protezione (obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, nessun distanziamento sociale o lavaggio frequente della mani), il numero dei decessi potrebbe salire 116,793. Al contrario, se il 95% della popolazione indossasse sempre la mascherina, sia al chiuso che all’aperto, i morti sarebbero 54,358. Questo significa, se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, che le attuali misure di prevenzione potrebbero salvare circa 50mila persone dalla morte per Covid-19. Già in un recente studio, l’Ihme aveva sottolineato che 770mila vite in tutto il mondo “potranno essere salvate da qui al 1 gennaio, attraverso l’uso di mascherine e il rispetto del distanziamento sociale”.

Leggi anche: 1. Coronavirus in Italia, dal Natale allo smart working: ecco cosa ci aspetta nei prossimi 7 mesi / 2. Conte: “Proporremo la proroga dello stato d’emergenza fino a gennaio 2021” / 3. Coronavirus, isolati due super anticorpi in grado di bloccarlo: lo studio

4. Recovery Fund, Conte si affida a Merkel per mediare con Orban. Mes rinviato a dicembre / 5. Pregliasco a TPI: “Vaccinare contro l’influenza i bambini può ridurre la mortalità negli adulti” / 6. Coronavirus, in Italia si riduce la letalità, ma preoccupano i contagi al Sud: lo studio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Omicidio Lecce, il piano meticoloso di Antonio De Marco: “15 minuti di tortura, 30 di pulizia” Omicidio di Lecce, Antonio De Marco: “Daniele mi ha sfilato il passamontagna e mi ha riconosciuto” Secondo il genetista Gasparini "in Italia possibili 6 milioni di contagi"