Covid, lutto nel mondo della fotografia: è morto a 65 anni Giovanni Gastel

È morto a Milano a poco più di 65 anni per Covid il fotografo Giovanni Gastel. Tra i più celebri fotografi italiani, era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale allestito in Fiera.

Figlio di Giuseppe Gastel e Ida Visconti di Modrone, nipote di Luchino Visconti, Gastel si è affermato come fotografo di moda, per poi occuparsi anche di progetti con fini artistici e di ritratti. Agli inizi degli anni Ottanta Gastel iniziò a collaborare con le più prestigiose riviste di moda. E direttamente alla moda diede la scalata negli anni successivi arrivando a firmare campagne tra gli altri per Versace, Missoni, Trussardi, Krizia, Ferragamo, Dior. Negli anni Novanta inseguì una via più personale arrivando a conquistare nel ’97 in Triennale una personale curata da Germano Celant. Col tempo aveva anche scoperto la passione per i ritratti.

Fra le personalità che ha immortalato Barack Obama, Maradona e Fiorello, da Pino Daniele a Johnny Depp. Solo pochi mesi fa era stata allestita un’esposizione dei suoi ritratti al Maxxi di Roma dal titolo “The people I like”.

