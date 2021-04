Covid Italia, bollettino oggi 6 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi Casi: 7.767 Decessi: 421 Tamponi effettuati: 112.962 Terapie intensive: +6 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 555.705 Casi totali: 3.686.707 Decessi: 111.747 Guariti: 3.019.255



In Italia oggi, martedì 6 aprile 2021, si registrano 7.767 nuovi positivi e 421 morti. Ieri c’erano stati 10.680 nuovi casi e 296 morti. In totale sono stati effettuati 112.962 tamponi (ieri erano stati 102.795). L’indice di positività scende al 6,9 per cento, rispetto al 10,4% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 555.705 (-14.391). Il bilancio delle vittime ammonta a 111.747 (+421). I guariti invece sono 3.019.255 (+21.733), per un totale di 3.686.707 (+7.767) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 29.337 (+552) sono ricoverati in ospedale, 3.743 (+6) necessitano di terapia intensiva, mentre 522.625 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è il Lazio con 1.120 nuovi contagi, seguito dal Piemonte con 852, dalla Campania con 846 e dalla Lombardia con 841 nuovi casi.

