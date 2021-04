Covid Italia, bollettino oggi 5 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi Casi: 10.680

Decessi: 296

Tamponi effettuati: 102.795

Terapie intensive: +34

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 570.096

Casi totali: 3.678.944

Decessi: 111.326

Guariti: 2.997.522

In Italia oggi, lunedì 5 aprile 2021, si registrano 10.680 nuovi positivi e 296 morti. Ieri c’erano stati 18.025 nuovi casi e 326 morti. In totale sono stati effettuati 102.795 tamponi (ieri erano stati 250.933). Il tasso di positività schizza al 10,4%, ieri era al 7,1%. (+3,3%). Le terapie intensive sono 3.737 (+34), con 192 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoveri ordinari 353 e 28.785 in tutto.

Leggi anche: 1. Visite ad amici e parenti, picnic, viaggi: cosa si può fare (e cosa no) il weekend di Pasqua / 2. Esclusivo TPI: “Tutta l’Italia è ferma ma le terme non hanno mai chiuso”. Ecco le vacanze relax in zona rossa a prova di Dpcm /3. Covid, terapie intensive in sofferenza: 14 regioni sopra la soglia d’allarme

Potrebbero interessarti Pressing delle Regioni per le riaperture: "Possibili dal 20 aprile se dati migliorano" Repubblica e il dramma della villeggiante prigioniera nella sua seconda casa di Portofino Viaggi all'estero, stretta prorogata fino al 30 aprile