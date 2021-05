COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 4 MAGGIO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 9.116

Decessi: 305

Tamponi effettuati: 315.506

Terapie intensive: -67

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 413.889

Casi totali: 4.059.821

Decessi: 121.738

Guariti: 3.524.194

In Italia oggi, martedì 4 maggio 2021, si registrano 9.116 nuovi positivi e 305 morti. Ieri c’erano stati 5.948 nuovi casi e 256 morti. In totale sono stati effettuati 315.506 tamponi (ieri erano stati 121.829). Il tasso di positività scende al 2,9%, rispetto al 4,9 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 413.889 (-9.669). Il bilancio delle vittime ammonta a 121.738 (+305). I guariti invece sono 3.524.194 (+18.477) per un totale di 4.059.821 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 18.176 (-219) persone sono ricoverate in ospedale, 2.423 (-67) necessitano di trattamento in terapia intensiva, mentre 393.290 sono in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 1.354 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 1.331 e dalla Puglia con 1.028 nuovi casi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO