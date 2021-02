Ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, giovedì 25 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 19.886 i nuovi casi, contro i 16.424 di ieri, e 308 i morti (ieri erano stati 318), a fronte di 353.704 tamponi effettuati (ieri erano stati 340.247). Il tasso di positività risale al 5,6 per cento, rispetto al 4,8% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 396.143 (+6.710). Il bilancio delle vittime ammonta a 96.974 (+308). I guariti invece sono 2.375.318 (+12.853), per un totale di 2.375.318 (+19.886) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 18.257 (+40) sono ricoverati in ospedale, 2.168 (+11) necessitano di terapia intensiva, mentre 375.718 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 4.243 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 2.385, dall’Emilia-Romagna con 2.090 e dal Piemonte con 1.454 nuovi casi.

Leggi anche: 1. Bologna rischia l’arancione scuro: paura per il terzo picco Covid / 2. Salvini: “Lockdown a Pasqua irrispettoso”. Zingaretti gli risponde: “Continua a sbagliare” / 3. Come leggere i dati Covid: ricoveri in aumento nella maggior parte delle Regioni

4. La mia pandemia (di Selvaggia Lucarelli) / 5. Terapie intensive piene e 5mila nuovi casi in una settimana: a Brescia torna l’incubo Covid / 6. Nuovo Dpcm: slittano le riaperture di bar, ristoranti, palestre e piscine. Lockdown mirati nelle zone a rischio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO