Covid Italia, bollettino oggi 25 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 13.158

Decessi: 217

Tamponi effettuati: 239.482

Terapie intensive: 2.862 (-32)

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 461.212 (- 236 rispetto a ieri)

Casi totali: 3.962.674

Decessi: 119.238

Guariti: 3.382.224

In Italia oggi, domenica 25 aprile 2021, si registrano 13.158 nuovi positivi e 217 morti. Ieri c’erano stati 13.817 nuovi casi e 322 morti. In totale sono stati effettuati 239.482 tamponi (ieri erano stati 320.780). Il tasso di positività è al 5,49%, rispetto al 4,3% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 461.212 (- 236 rispetto a ieri). Il bilancio delle vittime ammonta a 119.228 (+ 217). I guariti invece sono 3.382.224, per un totale di 3.962.674 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 20.662 persone (-309) sono ricoverati in ospedale, 2.862 (-32) necessitano di terapia intensiva.

