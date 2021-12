Covid, il governo non esclude nuove restrizioni a Natale in caso di peggioramento dell’indice Rt

Covid, il governo non esclude restrizioni a Natale in caso di peggioramento

Il governo non esclude nuove restrizioni a Natale nel caso in cui l’epidemia di Covid dovesse peggiorare nelle prossime settimane.

Lo svela il Corriere della Sera, secondo cui il premier Mario Draghi, il ministro della Salute e il Comitato Tecnico Scientifico stanno monitorando attentamente la curva dei contagi e delle ospedalizzazioni per capire come muoversi nelle prossime settimane.

Il presidente del Consiglio vorrebbe evitare nuove chiusure nel periodo natalizio, soprattutto dopo l’introduzione del Super Green Pass, ma, al tempo stesso, l’esecutivo non vuole correre il rischio di trovarsi a gennaio con un aumento dei contagi che potrebbe diventare insostenibile per le strutture ospedaliere che, lentamente, stanno tornando a una situazione di emergenza soprattutto in alcune Regioni.

Sul tavolo del governo c’è anche l’ipotesi dell’obbligo vaccinale, ma ci vorrebbe comunque troppo tempo per vederne i benefici. Ecco perché al momento non viene escluso nulla. L’esecutivo, comunque, non si muoverà prima della fine di questa settimana quando sono previsti i nuovi dati del monitoraggio settimanale dell’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità.