Covid, fratelli gemelli muoiono a distanza di pochi giorni. Uno era vaccinato, l’altro no

Uno era vaccinato e l’altro no, due fratelli gemelli di 71 anni sono morti a causa del Covid a pochi giorni di distanza. Si chiamavano Carlantonio e Paolo Mantovani ed erano originari di Cogozzo, frazione di Viadana, in provincia di Mantova.

Erano conosciuti da tutti in paese perché figli della maestra, anche se si erano poi trasferiti: Paolo a Castel Maggiore in provincia di Bologna e Carlantonio a Villafranca, nel veronese. Facevano lo stesso lavoro, erano entrambi informatori farmaceutici, come ha ricordato don Andrea Spreafico sulla pagina Facebook della parrocchia Beata Vergine delle Grazie.

Carlantonio “al contrario del fratello aveva ricevuto due dosi del vaccino anti – covid che inizialmente parevano aver in qualche modo rallentato la malattia – è scritto sulla pagina Facebook – Lentamente poi il degrado che lo ha portato alla morte avvenuta durante la degenza a Milano”.

Il fratello Paolo aveva deciso di non vaccinarsi come sua moglie. “Anche lei è sempre stata contraria al vaccino. Adesso è sotto il casco per l’ossigeno e rifiuta l’intubazione”, ha detto don Andrea Spreafico che su Facebook ha scritto: “Caro Carlantonio, ci rincuora sapere che dopo questa tragedia tu possa rimanere vicino a tuo fratello”.