Covid, De Luca mostra la tac di un paziente 37enne | VIDEO

Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, durante la quale ha annunciato il lockdown in Campania, il governatore De Luca ha mostrato la tac di un paziente 37enne contagiato dal Covid affermando che “senza ventilatore polmonare sarebbe morto”. Mostrando la risonanza alla telecamera, il presidente della Campania ha dichiarato: “Questa è una tac polmonare che è stata fatta a un uomo di 37 anni arrivato all’ospedale Cotugno. Ve la mostro tanto per far vedere che cosa significa il Covid quando si presenta in una forma grave”.

L’INCHIESTA COMPLETA DI TPI SUI TAMPONI FALSI IN CAMPANIA

“Le immagini scure – continua De Luca – sono le parti del polmone che ancora funzionano, tutta la parte bianca dei polmoni, è la parte che non funziona più. Questo è un uomo di 37 anni, portato in terapia intensiva, che senza il ventilatore polmonare è destinato a morire. Stiamo parlando di cose di una gravità estrema, rispetto alle quali a nessuno è consentito più né di sottovalutare, né di scherzare”. Il governatore campano, poi, ha mostrato le immagini di una festa che si è svolta a Bagnoli domenica 18 ottobre in cui si vedono centinaia di ragazzi senza mascherina “che in questa situazione drammatica si permettono di festeggiare senza nessuna protezione. Siamo all’irresponsabilità totale”.

L’INCHIESTA COMPLETA DI TPI SUI TAMPONI FALSI IN CAMPANIA

L’INCHIESTA DI TPI SUI TAMPONI FALSI IN CAMPANIA

Potrebbero interessarti Covid: +4,22% di morti nei capoluoghi di regione nei primi 8 mesi del 2020 Truffa tamponi falsi in Campania, Sileri a TPI: “Questi sciacalli vanno puniti per procurata epidemia” Covid, 19.143 nuovi casi e 91 morti oggi. Superati i mille ricoverati in terapia intensiva