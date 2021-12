Ultime 24 ore

In Italia oggi, sabato 4 dicembre 2021, sono stati registrati 16.632 nuovi casi di Covid-19 e 75 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 17.030 nuovi contagi e 74 morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 636.592 tamponi effettuati (ieri erano stati 588.445): il tasso di positività è al 2,6%%, in calo rispetto al 2,9 per cento di ieri.

Come di consueto, i dati sono diffusi dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sulla base delle cifre fornite dalle Regioni. 732 sono i pazienti in terapia intensiva in Italia, 24 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.428, ovvero 43 in più rispetto a ieri.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO