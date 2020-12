Covid, Bassetti: “Il tampone prima di vedere i parenti a Natale è fuorviante” | VIDEO

“Sconsiglio il tampone prima di vedere i parenti a Natale perché è fuorviante”: lo ha dichiarato l’infettivologo Matteo Bassetti nel corso della puntata odierna del programma Tagadà, in onda su La7, durante la quale si parlava dell’epidemia di Covid. Alla domanda della conduttrice Tiziana Panella se lui consiglierebbe un test anti-Covid prima di vedere i parenti nel corso delle festività natalizie, Bassetti ha risposto: “No, non lo consiglio perché è fuorviante. Già abbiamo fatto l’errore una volta. Al ritorno dalle vacanze abbiamo fatto i test rapidi a delle persone che probabilmente due giorni dopo sono diventate positive. Evitiamo di dare delle false patenti, che non servono a granché”.

“I test – aggiunge Bassetti – devono essere utilizzati quando c’è stato un contatto certo, devono essere usati quando siamo difronte a dei sintomi, non devono essere usati come un liberi tutti perché se li utilizziamo in quel modo rischiamo di fare più danno che beneficio”. Sul Natale ai tempi del Covid, l’esperto ha poi dichiarato: “Io credo che si possa ragionevolmente pensare che si possa fare un Natale diverso, limitato a un certo numero di persone, non oltre le 10, utilizzando le mascherine, soprattutto alle persone anziane a cui magari mettere una Ffp2, facendo una cosa rapida e distanziati. Evitiamo gli abbracci e i classici auguri natalizi evitando di darci i classici baci”.

