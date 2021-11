Covid: Austria, da oggi lockdown per i no vax. Il cancelliere Schallenberg: “La situazione è grave”

Da oggi in Austria è in vigore il lockdown per chi non si è vaccinato contro Covid-19. Per almeno dieci giorni, chi non ha ricevuto il vaccino contro Covid-19 potrà lasciare casa solo per lavorare, fare la spesa o una passeggiata, oltre che per vaccinarsi. L’Austria, che ha uno dei tassi di vaccinazione anti Covid più bassi dell’Europa occidentale, è anche il primo paese europeo a prendere una misura simile.

“Non stiamo facendo questo passo alla leggera ma purtroppo è necessario”, ha detto il cancelliere Alexander Schallenberg nell’annunciare il lockdown per i non vaccinati, in vigore da mezzanotte aggiungendo che l’Austria ha un tasso di vaccinazione “vergognosamente basso” e che “la situazione pandemica è grave”.

Il lockdown riguarderà circa 2 milioni di persone su 8,9 milioni di abitanti totali e non si applicherà a chi ha meno di 12 anni, perché ancora escluso dalla vaccinazione. La misura inizialmente durerà 10 giorni e sarà valutata dal governo prima della scadenza.

Finora solo il 65% della popolazione ha ricevuto il vaccino, un tasso inferiore alla media europea, pari al 67% e soprattutto ai paesi vicini. In Italia finora l’84,13% della popolazione di età superiore a 12 anni ha completato il ciclo vaccinale. Ieri sono stati riportati più di 13mila nuovi casi.