Covid, dal 30 settembre cade l’obbligo di mascherine sui trasporti e negli ospedali

Negli ultimi giorni si registra un incremento dei contagi da Covid e una conseguente risalta del tasso di positività, anche se è ancora presto per parlare di una nuova ondata. Intanto però parte il conto alla rovescia per l’addio agli ultimi obblighi riguardanti l’uso della mascherina. Dal 30 settembre infatti decadranno quasi tutte le restrizioni che erano state introdotte per la pandemia. Non sarà più necessario, per esempio, indossare le mascherine su bus, metro e treni, ma anche dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa.

Un’altra data da cerchiare sul calendario è quella del 31 ottobre, quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che tra le altre cose prevedono in alcuni casi la misurazione della temperatura all’entrata e l’uso delle mascherine al chiuso quando non si può mantenere il distanziamento. Resta fino al 31 dicembre il Green Pass per operatori sanitari, ricoverati e visitatori negli ospedali e nelle residenze per anziani, e che di fatto comporta la necessità di fare il tampone prima di entrare in una struttura sanitaria.

Intanto prosegue la campagna vaccinale. I vaccini bivalenti anti-Covid aggiornati alle sottovarianti Omicron 1 e Omicron 4-5, “tenuto conto dell’indicazione di utilizzo autorizzata da Ema e Aifa, potranno essere resi disponibili, su richiesta dell’interessato, come seconda dose di richiamo per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età, che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni”. In poche parole, tra i due nuovi vaccini bivalenti non c’è alcuna differenza, e tutti gli over 12 possono richiederli come quarta dose, purché siano trascorsi almeno quattro mesi dalla terza. A chiarirlo con una circolare sono Ministero della Salute, Consiglio superiore di sanità, Agenzia italiana del farmaco e Istituto superiore di sanità.