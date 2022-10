Cosenza, uccide l’ex compagna a colpi di pistola e si suicida

Ennesimo caso di femminicidio in Italia. Questa volta ci troviamo in Calabria, a Scalea, provincia di Cosenza. Una donna è stata uccisa a colpi di pistola dall’ex compagno, una guardia giurata. Il giovane, un 25enne, si è poi tolto la vita con un colpo alla testa con la sua pistola di ordinanza, la stessa con cui aveva ucciso la ex. Antonio Russo, l’assassino, lavora in un istituto di vigilanza. La vittima, Ilaria Sollazzo, 31 anni, insegnante precaria, è stata uccisa all’interno dell’auto, parcheggiata non lontano dall’abitazione dell’uomo.

Prontamente sono intervenuti i carabinieri. I due si sono incontrati nella notte tra sabato e domenica per parlare della loro separazione, poi ci sarebbe stata una forte discussione. Russo e Sollazzo erano stati legati sentimentalmente per alcuni anni, avevano avuto una bambina, ma si erano successivamente separati. Dopo che i due si erano lasciati, il loro rapporto era contrastato e caratterizzato da frequenti liti. Così il loro ultimo incontro, che doveva teoricamente servire a ripianare le cose, è finito con la violenta lite culminata nell’omicidio-suicidio.