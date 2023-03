Corsa clandestina tra pony a Palermo, denunciato un 28enne per maltrattamenti

Era diventato virale su TikTok il video che mostrava una “gara” in strada a Palermo tra due pony che trainavano un calesse con a bordo due “guidatori”: un 28enne è stato denunciato con l’accusa di maltrattamenti di animali e partecipazione a competizione tra animali non autorizzata.

Uno dei due animali è stato ritrovato vivo, dell’altro – per ora – non si hanno notizie. Nel corso della gara, su via Mongitore, uno dei due pony si era scontrato con un’auto, un incidente nel quale rimase ferito il conducente. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso agli inquirenti di risalire agli autori del reato. Successivamente nel quartiere Ballarò è stata trovata una stalla abusiva, tenuta nascosta ai veterinari dell’Asp, nella quale era rinchiuso uno dei due animali.

I carabinieri hanno sequestrato il calesse del proprietario, utilizzato per la corsa, mentre il pony è stato visitato dal personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Palermo, che lo ha trovato in buone condizioni di salute.

Era però sprovvisto di qualsiasi documentazione sanitaria e non aveva impiantato il microchip. È stato trasportato, con un mezzo del Corpo Forestale della Regione Siciliana, all’istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia di Palermo.