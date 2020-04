“Insieme ce la faremo” è lo slogan scelto dai Supermercato Cadoro per annunciare la sua iniziativa a favore delle famiglie in difficoltà, che potranno fare la spesa col 10% di sconto.

Il gruppo con sede Quarto d’Altino (Venezia) spiega: “Scendiamo in campo come Supermercati Cadoro, pronti a collaborare con le Amministrazioni Comunali per quanto riguarda lo sconto del 10% da riconoscere a coloro che esibiranno alla cassa i Buoni Spesa rilasciati dal proprio municipio, in uno qualsiasi dei nostri 23 punti vendita dislocati tra Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna”.

“Grazie al clima positivo di dialogo instaurato con i vari Sindaci, abbiamo siglato singoli accordi con le diverse amministrazioni comunali”.

La famiglia Bovolato, titolare del marchio Cadoro, con questa iniziativa fa seguito alla donazione di 76.000 mascherine alla Regione del Veneto, da destinare alla Protezione Civile di Treviso, effettuata nei giorni scorsi.

Inoltre, l’azienda ha avviato un progetto pilota con la Protezione Civile di Conegliano, in questi giorni duramente impegnata: “A fronte della spesa effettuata dagli operatori per la consegna a domicilio alle persone impossibilitate a muoversi, Cadoro farà una donazione alla Protezione civile stessa che potrà impiegarla per le proprie iniziative o per garantire il sostentamento di altre famiglie in difficoltà. Questo ulteriore gesto d’amore per il proprio territorio, così come le altre iniziative realizzate a supporto delle comunità locali in questa emergenza Covid-19, verranno contraddistinte da un emoji realizzato per l’occasione dai nostri creativi”.

