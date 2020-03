“Non uscite di casa”: l’allerta con gli altoparlanti della polizia locale a Segrate | VIDEO

Segrate, una macchina della polizia locale con gli altoparlanti accesi che si aggira per le strade invitando le persone a non uscire di casa. No, non è la scena di uno di quei film apocalittici che siamo abituati a vedere sul grande schermo, ma la triste realtà ai tempi di emergenza Coronavirus. Nel comune della città metropolitana di Milano, infatti, le autorità hanno deciso di pattugliare le strade con un furgone e di ribadire con l’aiuto di un microfono, affinché siano chiare a tutti i cittadini, le importanti misure di contenimento dell’epidemia causata dal Covid – 19. La più importante, di certo, è quella che invita gli abitanti a rimanere nelle proprie abitazioni e ad evitare a tutti i costi assembramenti e luoghi affollati.

“Come da ordinanza del presidente del consiglio, si invita e si consiglia alla cittadinanza di rimanere in casa e uscire solo per necessità”, è infatti il messaggio ripetuto da uno degli agenti tramite gli altoparlanti. “Rimanete il più possibile a casa – prosegue poi la polizia locale del comune lombardo – ci si sposta solo per motivate esigenze di lavoro, salute o primaria necessità. Non assembratevi nei parchi e nelle aree gioco, mantenete le distanza di sicurezza tra le persone. Anziani e persone sole possono rivolgersi per le necessità quotidiane e l’assistenza domiciliare al Segretariato Sociale chiamando i numeri: 02.26902373 – 0226902357 – 0226902216″.

Leggi anche:

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

1. Coronavirus, l’assurda storia dell’uomo rimasto in casa con la sorella morta per 24 ore / 2. Coronavirus, caos nel carcere di San Vittore a Milano: detenuti appiccano il fuoco | VIDEO ESCLUSIVO / 3. Stanno finendo i posti in terapia intensiva: tutti i dati della catastrofe sanitaria

4. Coronavirus, siamo a un bivio: o facciamo come Wuhan o i contagi aumenteranno a dismisura. Il grafico che lo dimostra / 5. Coronavirus, l’esperto: “L’epidemia non finirà quest’anno” / 6. Coronavirus, l’Italia che combatte contro l’Italia che se ne sbatte

Potrebbero interessarti Coronavirus, a che punto è la ricerca di un vaccino per prevenire e sconfiggere l’epidemia Assalto ai supermercati: a Napoli in fila coi carrelli anche i calciatori Llorente e Callejón Coronavirus, Italia “zona protetta”: cosa è vietato fare da oggi