Coronavirus, Santori sfida Pif: il flash mob in casa delle Sardine

In un momento in cui i raduni in piazza sono vietati a causa dell’emergenza Coronavirus, le Sardine, lanciano il primo flash mob virtuale a sostegno dell’iniziativa “Io resto a casa” e finalizzato a una campagna di solidarietà lanciata dal Movimento per contribuire all’acquisto di presidi sanitari.

Il flash mob si intitola “#iorestoacasa e faccio 6000 cose”. Si tratta di una sfida che ogni cittadino può lanciare sul web per contribuire alla raccolta fondi “Un mare solidale”, avviata dalle Sardine sulla piattaforma ginger, il cui ricavato sarà destinato alla protezione civile per comprare ventilatori per la respirazione per la terapia intensiva e sub intensiva.

La prima sfida è stata lanciata da Mattia Santori, leader delle Sardine, all’amico Pif, pseudonimo del conduttore televisivo e attore, Pierfrancesco Diliberto. “Sfido Pif a preparare e cucinare un piatto di tortellini documentandolo con foto e video. Se Pif lo farà io donerò 100 euro. Pif non deludermi non sbagliare gli ingredienti del ripieno sennò le nonne emiliane si arrabbiano”, ha detto Santori.

Il video della sfida dovrà essere documentato sulla bacheca dell’evento. “Ieri notte abbiamo pensato ad una nuova iniziativa per provare a coinvolgere tutti coloro che pensano che si possa dare il proprio contributo e di farlo attraverso il buonumore”, spiegano le Sardine. “Provare a sostenere materialmente il Sistema sanitario nazionale è fondamentale, però ci piacerebbe farlo provando a lanciare anche stimoli che aiutino le persone che stanno a casa a vivere la quarantena con un pizzico di allegria. Lancia una sfida e vedi chi è disposto a raccoglierla. Scatena la fantasia e metti in palio da 10 a 100 euro in base alla difficoltà della sfida che saranno donati alla campagna ‘Un mare solidale’”.

