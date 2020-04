Coronavirus, secondo Ricciardi il virus potrebbe attenuarsi a giugno con il caldo

Secondo Walter Ricciardi, rappresentante italiano nel comitato esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Sanità per l’emergenza Coronavirus, il virus potrebbe attenuarsi a giugno con l’arrivo del caldo. In un’intervista a La Stampa, infatti, il medico ha citato uno studio secondo cui in determinate condizioni il virus non sopravvive più di due minuti. Secondo Ricciardi, il documento “presentato il 24 aprile dal sottosegretario alla sicurezza interna Usa alla Casa Bianca mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido”. “Al chiuso, con 24° e 20% di umidità può resistere su una superficie per 18 ore, con 35° e un tasso di umidità dell’80% la sua permanenza non supera l’ora – spiega Ricciardi – Se poi si è al sole bastano 24° e lo stesso livello di umidità perché scompaia in due minuti”.

Conte a Bergamo sulla mancata zona rossa: “Abbiamo deciso con esperti, contagio era già diffuso”

Lo studio farebbe ben sperare sul futuro dell’epidemia e anche sulla fase 2 annunciata dal governo, sulla quale Ricciardi osserva che “oltre 100 simulazioni del Comitato scientifico mostrano che riavviare contemporaneamente la mobilità da lavoro e quella sociale avrebbe comportato un aumento esponenziale della curva epidemica. Il Paese chiedeva di poter tornare a produrre. Si è fatta una scelta”. Ora, secondo il medico, “in modo deciso nelle Rsa e consentire ai positivi non gravi che non sono nelle condizioni di restare in isolamento a casa di essere accolti in strutture idonee”.

