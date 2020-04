Coronavirus, i primi provvedimenti della task force di Colao sulla fase 2

La task force guidata dal manager Vittorio Colao (qui il suo profilo) ha illustrato al premier Conte i primi provvedimenti che dovrebbero essere adottati durante la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Nel corso della videoconferenza tra il governo e la task force è stato deciso che circa 2,8 milioni di italiani potranno tornare a lavoro a partire dal 4 maggio se non addirittura prima. La cifra ovviamente non tiene conto di coloro che continueranno, come fatto durate il lockdown, a lavorare in smart working. Tuttavia dovranno essere rispettate una serie di regole, che Colao ha illustrato al premier attraverso un documento di 5 pagine. Tra i requisiti considerati necessari per la ripartenza del Paese c’è la necessità di un protocollo per i mezzi pubblici dal momento che il 15 per cento dei lavoratori di manifattura e costruzioni li usa per recarsi sul posto di lavoro.

Coronavirus, la testimonianza di Veronica: “Ecco perché a Milano crescono i positivi”

Secondo la task force, inoltre, un altro punto fondamentale riguarda la necessità di aggiornare il protocollo di sicurezza firmato con i sindacati lo scorso 14 marzo. Le condizioni per rientrare a lavoro, infatti, prevedono la necessità di mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale, che al momento non bastano per tutti. Il commissario per l’emergenza Arcuri, infatti, ha comunicato che al momento vengono consegnate 4 milioni di mascherine al giorno, mentre, secondo la task force, ne servirebbero almeno 7. Nei luoghi di lavoro, inoltre, gli spazi dovranno essere riorganizzati per permettere di rispettare le norme di distanze sociali e gli ambienti sanificati. Secondo Colao chi rispetta questi requisiti potrà iniziare a lavorare già dal 27 aprile. La decisione finale, comunque, spetta al governo.

Leggi anche: 1. “Censurano le morti e non rispondono da giorni”: così la RSA di Legnano si è trasformata in un lazzaretto / 2. Visite ai parenti, spostamenti e tempo libero: cosa potremo fare dal 4 maggio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Le proposte dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO per uscire dalla crisi post Coronavirus Coronavirus, dopo 55 giorni una ragazza di 23 anni è ancora positiva: “Caso quasi unico in Italia” Buon compleanno Rita Levi Montalcini, unica donna italiana a vincere il Nobel per la medicina