Alla Camera scatta l’allarme Coronavirus: un deputato della Lega, presente in Aula nella seduta di venerdì 24 aprile, è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Sono molti i colleghi di partito (e non solo) a essere preoccupati, tanto che ora si starebbe pensando a delle soluzioni per garantire la sicurezza in Aula. Secondo quanto riporta Ansa, quest’oggi all’apertura dei lavori, i deputati Alessandro Fusacchia (+Europa) e Emanuele Fiano (PD) hanno chiesto alla presidenza di adottare il voto telematico o l’utilizzo anche di altre aule di Montecitorio per garantire il distanziamento. Il vicepresidente Fabio Rampelli, che guida i lavori ha detto che “una risposta alle domande poste” arriverà dalla riunione della Conferenza dei capigruppo in programma oggi.

L’aula ha iniziato l’esame del decreto 19, il cosiddetto decreto Covid che traduce in norme di rango primario una serie di misure amministrative adottate finora, e aggiorna le disposizione introdotte con il primo decreto anti-coronavirus, emanato il 23 febbraio scorso dopo l’esplosione dell’epidemia a Codogno.

Inoltre in serata la Camera deve votare il Def e lo scostamento di Bilancio, che richiede la maggioranza assoluta dei sì (316 voti). In vista di questo voto la presidenza ha deciso di utilizzare anche parte delle tribune così da permettere la presenza totale di 494 deputati (355 in aula e 139 nelle tribune), pari ad una autoriduzione del 75% dei gruppi.

“Ho fatto di tutto, mi mancava la quarantena. Ieri sera sono stato avvisato dal Questore della Camera di mettermi in quarantena perché martedì scorso in aula, seduto regolarmente al mio posto, ero nelle vicinanze di un collega parlamentare risultato positivo al Covid, a cui auguro ogni bene e una pronta guarigione. Io sto benissimo e ho sempre mantenuto le distanze con tutti. Martedi prossimo potrò tornare a uscire di casa”. Lo scrive su Facebook il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona.

