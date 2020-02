Coronavirus, positiva una donna che lavora in un asilo in Lombardia

Una donna che lavora in un asilo di Stradella, in Lombardia, è stata trovata positiva al Coronavirus.

La notizia è stata data direttamente da Alessandro Cantù, sindaco di Stradella, cittadina che si trova in provincia di Pavia.

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia

“Nella mattinata sono ufficialmente venuto a conoscenza di un caso di positività al test in territorio di Stradella” si legge sul profilo Facebook di Cantù.

“Si tratta di una persona in organico presso il Plesso scolastico di via F.lli Cervi”.

L’istituto in questione è una scuola dell’Infanzia, così come si legge sul sito internet. Tuttavia non è chiaro che ruolo abbia la persona contagiata dal Covid-19 all’interno dell’istituto scolastico.

La donna, che è asintomatica, è stata sottoposta al test perché venuta a contatto con un caso positivo e, subito dopo i risultati del test, è stata posta in quarantena domiciliare.

La notizia ha provocato una certa ansia soprattutto nei genitori dei bambini che frequentano l’asilo.

In molti, sui social, hanno addirittura chiesto al sindaco di diffondere le generalità della donna per sapere se i loro figli fossero venuti a contatto o meno con la persona affetta da Coronavirus.

Coronavirus, a Milano la Stazione Centrale è semideserta

Leggi anche:

Lo studio scientifico che aveva previsto il coronavirus un anno fa: “Partirà dalla Cina, dobbiamo prevenirlo”

TPI REPORTAGE da Codogno, il paese fantasma con l’incubo del contagio da Coronavirus (di Giulio Cavalli)

Potrebbero interessarti Frontiere chiuse agli italiani: il coronavirus è "la legge del contrappasso" applicata a chi discrimina (di G. Cavalli) Parla Gallera (Regione Lombardia): “Da Conte parole false. Probabile chiusura scuole anche prossima settimana” Coronavirus Italia, Conte: “Bloccare l’export di mascherine e guanti”

“I miei colleghi spargevano il sale al mio passaggio”: il caso dei giornalisti in quarantena per il Coronavirus (di Selvaggia Lucarelli)

Ecco due cose che abbiamo capito del virus: parla Italiano e viaggia in business Class, non si annida in Africa ma nel profondo nord (di Luca Telese)

Coronavirus, l’infermiera entrata in contatto con il paziente 1 ha violato la quarantena (di Franco Bagnasco)

Sul Coronavirus va in scena il primo duello tv tra i due futuri candidati premier: Conte e Salvini

Covid-19 in Italia, Burioni a TPI : “Chi è tornato dalla Cina senza sintomi doveva essere isolato. Ora niente panico: quarantena per tutti i possibili infetti”